上月底，大陸山東青島發生一起離奇意外，有名67歲婦人於晚間吃飽飯，出門找友人散步時，行經某處大樓竟遭1包「A3影印紙」砸中，該婦人隨即躺臥在血泊之中，目擊民眾趕緊叫救護車，但婦人送醫後仍不治。

據《齊魯晚報》報導，有名67歲婦人於上個月31日晚間吃完晚飯後，欲找好友一同散步，豈料，婦人走到某辦公室大樓時，1包A3影印紙從天而降，直接砸中婦人頭部，該婦人隨後倒臥血泊中，附近的目擊民眾趕緊打電話叫救護車。

婦人的兒子表示，當時父親正在吃飯，事發之後，父親被人攙扶到事發地點，但母親已被救護車送往醫院搶救，現場留下一片血跡；當時的他人遠在北京，接到父親電話告訴他母親遭1包A3影印紙送醫搶救不治後，整個人突然不知所措。

未成年學生疑似在此廁所位置，先丟下1捲衛生紙，爾後，再拋下1包A3影印紙砸死散步婦人。（翻攝自齊魯晚報）

婦人兒子轉述警察說法，母親屬於高空拋物致死，擊中母親頭部的A3複印紙足有8斤重(約4公斤)，該A3影印紙包裝袋已打開，裡面約剩400張紙。

事發之後，當地警察連夜展開調查，抓到1名嫌疑犯為未滿16歲未成年人，警察表示，當時該名學生在28樓某補習班自習，卻臨時起意，從28樓廁所先丟1捲衛生紙，在從同一個位置，拋出1包A3影印紙，因此，該婦人被這包影印紙砸中送醫不治。

婦人兒子也提到，警察向他表示，由於該嫌犯為未成年，無法對其以危險方法危害公共安全罪進行立案，且事發至今，仍然未與該名學生及其家長見過面，甚至對方也無道歉，而只是透過警察輾轉支付3萬元（約12萬元新台幣）喪葬費的意願；對於此事件因在刑事上無法立案，因此他則轉為準備提起民事訴訟。