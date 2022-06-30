台鐵彰化車站後站立體停車場新建工程，30日舉行上樑典禮，彰化縣長王惠美、立委黃秀芳、彰化長林世賢等一起出席。（吳敏菁攝）

彰化縣長參選人王惠美、黃秀芳雙女對決，30日上午一起參加 「台鐵彰化車站後站立體停車場新建工程」上樑典禮。（吳敏菁攝）

台鐵彰化車站後站立體停車場，規劃停車場、廣場與綠地的空間，並利用既有天橋串聯前後站及戶外休憩平台。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

台鐵彰化車站後站立體停車場，整體造型轉譯鐵道意象。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府爭取前瞻建設補助、彰化市公所統包興建「台鐵彰化車站後站立體停車場」總經費3.7億元，30日舉行上樑典禮，除了作為停車空間，整體造型轉譯鐵道意象，將成新地標，並設計銜接前站的天橋和廣場、綠地，串聯扇形車庫、戶羽機關園區，助益鐵道觀光。

「台鐵彰化車站後站立體停車場」去年3月開工，規劃地下1層、地上4層，可提供295席小型車停車位、523席機車位，目前辦理主體鋼構組裝，工程進度已達50％，預計明年3月完工，上樑象徵邁入新里程碑，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、立委黃秀芳等地方民意代表和交通部公路總局第二區養護工程處長劉世桐等都出席。

彰化縣長王惠美表示，藉由停車場立體化和新闢廣場，重新打造後站空間，未來結合彰化市鐵路高架化，形塑彰化新門面。這座停車場，除了由縣市政府共同分擔經費，不論是都市計畫審議或建照核准，彰化市公所都積極協助，是縣市合作好典範。

王惠美也指出，除了台鐵彰化車站後站停車場外，彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場也都在興建中，加上福興鄉停八平面停車場，工程總經費11億2377萬7000元，預計2023年起將陸續啟用。

彰化市長林世賢表示，彰化市和外縣市相比，最大特色就是鐵道文化，這座立體停車場不只提供停車，還納入了「跨站天橋連接」、「都市公共平台」、「綠色停車場」及「都市綠地」等元素，利用既有天橋銜接前後站，打造戶外休憩平台，串聯虹橋、散步步道、戶羽機關車園區、扇形車庫的動線，鐵路舊宿舍村也正在整理中，鐵道觀光軸線已成形，且越來越精彩。

立委黃秀芳感謝中央挹注彰化縣興蓋4座停車場，期望完工後，打造成一座兼顧停車功能、鐵道文化意象的城市亮點，並提供市民優良且便利的停車環境。