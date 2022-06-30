除了暑假免費搭外，在高雄客運臉書粉專「超靜音電動巴士」活動按讚留言分享，每個月抽出10名幸運朋友獲得12包入乖乖一箱。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市為改善移動污染源排放，總計已有195輛電動公車，占高雄市公車總數19.5％，為全國電動公車比例最高，預計年底更有54輛新電動公車領牌加入服務。高雄市交通局為鼓勵市民踴躍體驗，在暑假期間推出24區間電動公車免費搭；另外高雄客運臉書粉專「超靜音電動巴士」活動按讚留言分享，每個月抽出10名幸運朋友獲得12包入乖乖一箱。

交通局表示，目前配置路線為24區間，從高鐵左營站5號月台出發，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、好市多、義享天地等站。

交通局長張淑娟指出，公車電動化已成趨勢，在智慧城市中亦擔任重要角色，可結合車聯網並整合AI技術應用於智慧交通，如交通路況及事件資訊服務、整合式智慧型交通控制服務、車輛防碰撞安全服務、行人及物體偵測及警示服務、違規警示與治理服務、停車格／停車場即時資訊服務、道路品質分析服務等。

張淑娟表示，未來亦可透過蒐集數據打造智慧交通儀表，運用資料分析，找出公共運輸改善需求，提升交通服務，也可透過動態的視覺儀表板，加強公共運輸效能監控與預警應變處理。

搭乘電動公車的陳先生表示，電動公車比以前更穩了，而且燈光還很明亮，在座位上還有充電孔，手機沒電的話還能隨時充電。

交通局表示，自7月1日起至8月31日止，凡搭乘24區間車，刷電子票證或掃QRCode乘車碼即可免費搭乘。另外，於高雄客運臉書粉專「超靜音電動巴士」活動按讚留言分享，每個月抽出10名幸運朋友獲得12包入乖乖一箱。