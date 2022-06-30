投資逾百億的高雄左營區機20公辦都更招商，因企業反應工期太短、初期權利金偏高，高雄都發局30日決定，將投標截止日從7月4日延至10月4日，取得全部建物使用執照期限，由案件核備開工日起4年，延長至5年，但單元一的共同負擔比維持62.22％、單元二61.72％。

高雄都發局30日表示，左營區機關用地（機20）公辦都更案，今年3月7日正式公告招商，原申請截止日為今年7月4日止，因應疫情及國際情勢轉變，為了讓潛在投資申請人能充分評估及備標，將受理申請文件截止日，延長至今年10月4日，申請人取得建築執照前繳交的權利金比例，也由30％降為15％。

都發局指出，此一變動的主因是，高雄市政府考量自4月中旬起，因新冠肺炎疫情升溫，並由北向南部擴散，迄6月底，高雄市仍屬疫情高原期，造成勞動市場動力嚴重不足，此外，受到國際俄烏戰爭引起物價大幅上漲，造成營建成本變動劇烈等，已影響投資申請人備標。

高雄副市長林欽榮說，「機20」公辦都更案，投資規模達100億元以上，高市府取得的回饋，將作為社宅使用，因此，為了讓年輕人有機會租住社宅，存下第一桶金，未來高雄的開發趨勢，會朝都市更新、捷運聯合開發方式邁進。

都發局表示，隨著中央半導體產業S廊帶經濟發展政策的引導，廊帶周邊的發展，已成為市場關注的焦點，左營「機20」就位於省道台1線及國道10號交會處，交通便捷與周邊生活機能完善，極具住宅發展潛力。

「機20」公辦都更招商基地4281.58坪，使用分區為「住五」，目前土地市值約40.50億元，此次招商分為單元1、和單元2等2塊基地，面積各2140.79坪招商。