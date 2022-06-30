沒日沒夜、假日加班，產險業終於趕在6月最後一天，將200多萬張在途防疫險保單全數核保完，保險局長施瓊華30日親自宣布，到目前為止防疫保單有效契約件數共543.3萬件，近二日將陸續出單或回覆不承保理由。

施瓊華表示，第一類是完全沒問題已核保的保單，這二天會陸續出單，第二類是有些保單已照會需要補件，補件後就會完成核保、出單；第三類是不符合核保原則者，近日亦會寄通知表達不符承保範圍。

施瓊華並提出四大說明，第一是感謝產險公司的努力，從4月初保戶出現大量需求，短時間進件200多萬件保單，產險公司過去沒有接到過這麼多要保件，保險局協調處理在途保單，順利在6月底完成，是「非常不容易的」，因為產險公司核保理賠人員都需要專業資格，短期間很難大量增加人力，這二個月幾乎連假日都在加班，總算在6月30日各公司全部完成，感謝產險公司把核續保作業完成

二是外界批評防疫保單是賭博，施瓊華強調，大家應回到2020年推出防疫保單時來看問題，當時相關法規，將新冠肺炎歸類於第五類法定傳染病，政府為防止疫情蔓延，嚴格管制邊境，並用很嚴格的管理措施，對確診或接觸者強制隔離，且法規有罰則，對民眾經濟生活確實產生影響，包括收入減少，支出增加，

因此保險公司研議防疫險或疫苗險，是有當時背景與需求，可提供民眾在被隔離減少收入時能多一層保障，她認為「保險公司已發揮社會安定的功能」，防疫保單或許是因今年疫情變化，民眾大量需求湧入保險公司，產生大量在途保單，讓保險公司無法馬上核保完畢，產生核續保爭議，但保險公司是依風險管控方式設計相關保單，「跟賭博沒有關聯，要作特別澄清」。

三是核保完成後，後續就是理賠問題，施瓊華說，將督促保險公司本於公平待客，儘快作理賠作業，保險公司之後是否因理賠影響財務，12家承保防疫險的公司都已向董事會報告，上半年會有4家產險公司觸及RBC低於200％或淨值低於3％的需增資指標，保險局已核准國泰世紀產險增資100億元，30日台灣人壽董事會亦會增資中信產險40億元。另外二家則可能要到下半年才會進行增資作業，同時已有二家產險公司申請獲准將重大事故準備金沖回。

施瓊華表示，金控下產險公司都已承諾會安排相關增資作業，和泰產或新安東京海上產，亦有進行相關評估作業。

四是核保、續保及理賠的爭議，施瓊華也表示，會請金融消費者評議中心積極處理申訴作業，加速腳步，讓民眾爭議可儘速獲得解決。