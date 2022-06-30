年僅22歲華裔女大生陳海倫(Helen Chen，音譯)，28日晚間在紐約中央車站等車時不慎跌落軌道，遭迎面而來的列車煞車不及直接輾過，搶救後仍回天乏術。據悉過去曾在知名投資銀行「拉扎德」(Lazard)擔任實習生，本擁有大好前程的她年紀輕輕就香消玉殞。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報導，陳海倫現為世界頂尖名校紐約大學(NYU)大四學生，在商學院主修金融專業，亮眼經歷過去還曾擔任投資銀行「拉扎德」(Lazard)在紐約辦事處的實習生。該公司昨(29)還向每位員工齊聲哀悼，發信寫下「我們對公司夥伴的不幸殞落感到悲痛，無法想像這位青春洋溢的生命就此消逝，我們在此與往生者的家屬、朋友以及同事同在。」

據悉陳海倫28日晚間11點，位於紐約市曼哈頓中城的中央車站(Grand Central Terminal)等車，目前警方尚無法釐清是什麼原因使她昏倒跌落月台，由於碰巧遇上7號列車進站，司機看到立刻剎車依舊來不及反應，陳女當場被捲入列車底盤，消防人員到場時將陳女拖出，搶救1小時後仍宣告不治。

美國地鐵屢傳月台致死案，包括隨機攻擊推人下鐵軌的悲劇。今年初，紐約當局才提交了一份交通安全改善計畫，預計在472個站內增設41個障礙物，目標是降低傷亡人數。