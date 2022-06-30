萌翻全亞洲的「角落小夥伴」今年暑假再度登上大銀幕，全新故事《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》上周公布中文配音由賈靜雯再度獻聲，引發網友熱議，同步釋出的「配音搭檔猜猜看」影片，超明顯的提示也讓粉絲立刻猜出「神秘搭檔」正是賈靜雯的大女兒Angel（梧桐妹），首度同台的母女檔組合讓人驚喜不已。

Angel表示自己從小學開始就是角落小夥伴的粉絲：「因為他們小小、圓圓又胖胖的，每個角色都有自己獨特的地方，我覺得很可愛！」因此當初接到工作邀約時毫無猶豫地一口答應：「我當時很興奮，還以為媽媽在整我！」而妹妹咘咘、波妞得知Angel要跟媽媽一起為電影配音時，更是欣喜若狂，不斷跟她確認：「真的嗎？是不是騙人的？」接著不停追問：「可以看嗎？可以聽嗎？」甚至還想要跟去配音現場，比賈靜雯和Angel更加興奮的模樣，讓2人啼笑皆非。

獻出配音初體驗的Angel當天抵達錄音室時卻緊張不已，甚至焦慮到連午餐都吃不下，Angel直呼：「因為是第一次，我很緊張，很怕我做不好會被換掉！」而已有配音經驗的賈靜雯，則是在家先陪女兒練習，讓她事先熟悉稿子，卻也不禁坦言：「我是一個會想很多的媽媽，明明有時比她還緊張，還要假裝沒事，在旁邊鼓勵她。」

然而實際錄音時，Angel在配音老師的帶領下，也逐漸放鬆、漸入佳境，讓老師力讚Angel第一次配音就有十分自然的聲音表演，甜美的嗓音也非常適合角落小夥伴溫馨療癒的電影氛圍；就連賈靜雯都忍不住化身「女兒粉」在一旁不斷陶醉狂讚：「妳的聲音真的好可愛喔。該片8月5日在台上映。