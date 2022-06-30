連日降雨雲林縣北港滯洪池發揮功效，北港、水林2鄉鎮未見淹水。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮與水林鄉交界處因地勢低窪、遇雨即淹，水利署去年完成北港滯洪池，第5河局表示這幾天連日降雨，北港滯洪池發揮功效，積蓄雨水後排入新街大排再抽至北港溪，讓雨水不會在市區漫流，30日芙蓉颱風生成，已預降滯洪池水位，同時備妥移動式抽水機隨時因應。

雲林沿海地區這幾天連續降雨，造成部分低窪地區積水，以往遇雨即淹的北港、水林2鄉鎮交界處，此次並未出淹水情況，主要是河川局已將北港滯洪池預降水位，可容納更多雨水，加上滯洪池抽水站已完工，可將雨水更快速的抽至大排流入北港溪。

5河局副局長吳明華表示，北港滯洪池最大蓄水量達133萬公噸，此次降雨屬雷陣雨，沒有出現急驟雨，因此北港、水林交界處與市區的雨水都很順利的排出，沒有出現淹水情況。不過芙蓉颱風已生成，5河川仍持續戒備，不敢掉以輕心。

吳明華說，目前北港滯洪池持續預降水位，雖然滯洪池抽水站已啟用運轉，但為預防颱風可能帶來的豪大雨，還是備妥移動式抽水機待命，隨時配合滯洪池抽水站增加抽水量，若各地低窪區出現積水情況，也可機動性前往抽水，多管齊下，確保萬無一失。

吳明華指出，汛期與颱風季期間，北港滯洪池都會利用晴天降低水位，以增加雨水的貯集量，去年8月通過豪大雨的考驗，今年也會持續發揮功效守護居民。

在地民眾提到，北港滯洪池不僅可以容納市區雨水，經綠美化後已成為鎮民運動散步的休閒場域，但最近滯洪池旁的縣道164線正進行拓寬工程，大家相當擔心會影響滯洪池的運作，希望相關單位多加留意。