私立醫療院所協會常務理事、新光醫院副院長洪子仁與來賓交換意見。（范揚光攝）

經濟部日前召開電價費率審議委員會，針對用電大戶調漲電價。醫界人士指出，醫療業屬於高用電對象，漲幅15％以上，粗估全國2萬多家醫療機構，包含400多家醫院、20家醫學中心，1年增加電費將超過20億，這對於整體醫療機構經營無非是雪上加霜，也是非常沉重的打擊。

私立醫療院所協會常務理事、新光醫院行政副院長洪子仁表示，這幾年醫療機構經營上，從前2年一例一休到周40工時、住院醫師納入勞基法，醫療作業人事成本已大幅增加。

洪子仁表示，此次若將醫療機構電價列在調漲範圍內，尤其醫療業屬於高用電對象，漲幅15％以上，粗估全國2萬多家醫療機構，包含400多家醫院、20家醫學中心，1年增加電費將超過20億，這對於整體醫療機構經營無非是雪上加霜，也是非常沉重的打擊。

醫療機構10年前就開始推動綠能環保等節電作為，洪子仁說，眾所皆知醫療機構本身是24小時不斷電場所，包含手術室、ICU等都必須保持24小時不能斷電，同時必須保有備援系統，以確保病患手術安全及醫療品質，在此次疫情期間，各大醫院為保持防疫感控要求必須加大電力在空調及24小時不斷電系統上的投入，要節省電力有相當極限，醫療機構本身屬於民生基礎設施場所，漲價可能造成醫療品質疑慮，呼籲經濟部慎重考量。

洪子仁表示，醫療機構配合防疫政策投入高額防疫費用，諸如開設疫病門診、設立篩檢與疫苗接種站、醫療營運降載加開專責病房及分流收治確診患者外，醫護人力投入防疫第一線，醫院配合調度防疫物資如N95口罩衛耗材成本等經營成本大幅增加同受疫情嚴峻衝擊。因防疫作為、院內感染管制，醫療成本支出攀升，醫院面臨不利疫情所生因素，卻受限於《醫療法》、《全民健康保險法》等高度醫療服務費用監理，難以將成本外部化，僅能獨力承受損失與生存壓力，持續打擊醫療防疫體系韌性。

他強調，醫療機構本身屬於24小時運作場域，包含院內貴重醫療設備，如MRI、CT、PET需長年維持低溫不斷電狀態，維持醫療埸域舒適空調及照明設備穩定並符合感控原則，就此次而言若電費調漲將造成全國醫療機構增加支出高達20億以上，無非是沉重打擊。大家都說疫情期間醫院是防疫的第一守，但在電價調漲的過程中卻遺忘了醫院，這是所有醫療機構非常遺憾的一件事。