居家修繕通路特力屋全台首創「社區管家」服務，特邀人氣男星楊銘威擔綱社區管家形象大使，攜火紅Youtuber「阿翰」共同主演廣告片，兩人分別化身社區管家與大樓管理員。

特力屋「社區管家」服務自2019年推出以來，近百位專業管家深入全台社區，提供民眾免費諮詢、勘估丈量等服務，目前全台管家服務社區總數已突破7000大關、觸及戶數逾110萬戶。

男星楊銘威表示，平時拍戲繁忙，很多修繕問題都由老婆方志友處理，像換燈泡、換龍頭、刷油漆等通通難不倒她，甚至懷疑方志友「曾經在水電行打過工」，自己只擅長通馬桶和「藏奇異筆」，因為家中牆面常常被小孩當畫布，慘變「戰場」超崩潰，笑稱現在有社區管家服務，老婆就不用這麼累了。對於片中管家角色，楊銘威宣稱有預先參考金凱瑞經典喜劇《沒問題先生》劇中主角樂於助人精神，盼傳遞觀眾溫暖專業又值得信賴的感受。身為花蓮人的阿翰自嘲是生活白癡，悔恨沒有更早知道「社區管家」。