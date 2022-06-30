時序來到7月，我們即將迎來2022下半年，有些人在上半年時，工作運勢非常差，就算非常努力，還是做不出成績，不過千萬別因此氣餒，下半年或許就是轉捩點。《靈匣網》近日分享下半年事業運爆棚的5星座，他們不僅能獲得主管賞識，因此獲得升遷機會，甚至還會遇到貴人提拔，讓他們的工作越來越順利。

第5名、雙魚座

雙魚座上半年運勢不佳，因此對於他們而言，下半年是嶄新的開始，運勢開始好轉，原本停滯不前的工作項目，將會獲得進展，而且工作中的機遇也會增多，雙魚座在這階段要積極表現自己，就能收穫無限的可能，除了獲得主管賞識外，還有機會跳槽到更好的地方，隨著工作變得繁忙後，社交活動也會跟著變多，機會也會跟著增加，事業運將在7月至12月持續走高，雙魚座要好好把握，可能會遇到合適的合作夥伴，一起開創新商機。

第4名、水瓶座

水瓶座下半年事業運大幅提升，使他們在工作上成績亮眼，有機會獲得提拔，可以趁這段時間向主管爭取升遷加薪機會，而且這半年還會獲得表現機會，水瓶座千萬不要錯過，這有助於他們打開新商機，而且事業運提升後，身邊也會出現許多貴人，幫助他們度過難關，讓工作變得順利，在10月至12月期間，好運會接二連三的來，再加上他們個人的努力，水瓶座將達到人生巔峰。

第3名、天秤座

天秤座不僅聰明又勇敢，在工作上表現出色，下半年更有發揮的空間，完成工作俐落又有效率，因此受到主管賞識，在與同事溝通時能迅速掌握對方想表達的意思，團隊合作默契佳，使作業流程更順暢，下半年除了事業運旺外，他們將遇到貴人提攜，升遷的機會非常高，若目前正在創業，人際關係將持續拓展，獲得更多賺錢管道，下半年會過得很充實，7月至10月事業運和感情運最旺，將會有不錯的收穫，單身者有機會遇到好對象。

第2名、處女座

處女座下半年受木星換座影響，因此事業開始有了起色，而且可以注意到，下半年他們工作狀態佳，狀態好時就能吸引好運進來，雖然下半年他們會過得非常忙，但卻能從中找到歸屬和安全感，成為工作上不可輕忽的角色，若有創業打算，處女座可趁下半年的好運拚拚看，利用過去積累的積蓄與人脈，去實現創業的夢想，另外，8月至10月是事業運爆發期，處女座可趁這時換工作，會有意想不到的收穫。

第1名、雙子座

雙子座下半年同樣因木星換座，又遇日月食同時開啟，使他們事業運開始提升，雖然之前在工作上處於低迷狀態，而且還遇到許多棘手問題，但他們從未想放棄，依舊保持積極態度，下半年正是他們發光發熱的時刻，不只會受到主管肯定，還能獲得同事讚許，事業更上一層樓，若有跳槽或轉行的打算，建議挑在8月至12月，這時段是事業與愛情運高峰，能夠接到不錯的面試機會，感情上也會越走越順。