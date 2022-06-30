中國外交部發言人趙立堅6月30日主持例行記者會。針對6月29日北約馬德里峰會推出新的戰略概念文件，首次提及中國，強調中國對北約的價值觀、利益和安全造成挑戰，並對中國國防建設、經濟政策、技術發展等領域多加指責，同時表示要保持對中國建設性的接觸。峰會還首次邀請了日本、韓國等亞太國家領導人與會，對此，趙立堅表示，北約所謂的新戰略概念文件，罔顧事實，顛倒黑白，頑固堅持對華系統性挑戰的錯誤定位，抹黑中國對外政策，對中國正常的軍事發展和國防政策說三道四，鼓動對抗對立，充滿冷戰思維和意識形態偏見。中方對此嚴重關切、堅決反對。

趙立堅指出，眾所周知，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。中國從來沒有侵略過任何國家，從來不搞代理人戰爭，也不參加或者組建任何軍事集團。堅持走和平發展道路，推動構建人類命運共同體，推進高品質共建一帶一路，提出並踐行全球發展倡議、全球安全倡議，為國際社會解決和平發展等重大問題提供了大量公共產品。

趙立堅表示，全世界人民都清楚中國和平發展的大好機遇，這根本不是北約臆想出來的系統性挑戰。相比而言，北約才是世界和平穩定的系統性挑戰。北約宣稱自己是區域性、防禦性組織，實際上卻不斷地突破地域和領域，到處發動戰爭，殺害無辜平民，北約雙手沾滿了世界人民的鮮血。

中國人民也不會忘記23年前以美國為首的北約轟炸中國使館的罪行，現在北約又把觸角伸向亞太，妄圖輸出冷戰思維，複製陣營對抗。亞太是和平穩定的高地，合作發展的熱土，任何損害本地區和平穩定，破壞本地區團結合作的行徑，都將遭到中國人民和亞太國家人民的共同反對，註定不會得逞。

趙立堅強調，渲染炒作所謂中國威脅完全是徒勞的。北約應該立即停止針對中方的無端指責和挑釁言論，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力，謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、搞亂亞太的危險行徑，他們應該做的是為歐洲和世界安全穩定做些好事。