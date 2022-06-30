2022桃園蓮花季以「荷你相癒」為主題，活動從7月2日開跑至8月28日。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

2022桃園蓮花季以「荷你相癒」為主題，有5大沉浸式療癒打卡裝置，且周周都有不同主題活動，為推動休閒農業、宣傳蓮花之美，更是串連周邊休閒農場，現場還有展示在地農特產品，今天舉行宣傳記者會。

市長鄭文燦表示，桃園蓮花季邁入24周年，今年活動從7月2日開跑至8月28日，市府與當地藝術家合作共同製作5個裝置藝術，讓民眾可以拍照打卡，其中1個還可以在夜間拍照。此外，現場還有規畫、冰糖葫蘆、乘坐大王蓮等活動，還有將蓮花入菜、蓮子咖啡及蓮子茶等，盼成為民眾夏日出遊的首選。

農業局說明，5處沉浸式打卡裝置藝術是邀請觀音在地藝術家李建星及吳嘉龍共同打造，分別有「芳草碧蓮天」、「蓮田野營」、「荷你相浴」、「蓮荷映月」及「蓮花小學堂」，都是蓮花季必拍照打卡的網美踩點處，希望能讓遊客有耳目一新的感覺。

農業局表示，蓮花園休閒農業區各休閒農場皆極具特色，有原裝安徽古宅樣貌的「水來青舍」，古宅中可以看到歷經斑駁歲月的建築，更可同時享受蓮花特色菜；網美最愛的蓮荷園休閒農場推出拍打棒草編DIY半日遊程，可體驗大王蓮及生態導覽，是每年蓮花季遊客必選的行程之一，當地還有很多休閒農場值得挖掘，絕對讓遊客流連忘返。

農業局提醒，為維護園區交通順暢，蓮花園休閒農業園區將進行部分交通管制，建議自行開車的民眾可將車輛停放在金華路公埤旁的停車場、，活動期間只要適逢假日都有免費專屬接駁車，早上9點至下午6點整會從主會場站發車，詳細交通資訊可上2022桃園蓮花季官網查詢。