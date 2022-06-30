台灣手語將在111學年度正式列入國小、國中及高中部定課程，桃園市教育局初步統計，國中小新生共有335人選修台灣手語，為滿足學生對手語的教學需求，目前除了有15人擁有台灣手語教學支援工作人合格證書外，另有106名教師正在培訓中。

教育局依新生線上報到系統初步統計共有335名新生選修手語，包括國小208名、國中127名，高中則因剛會考完尚未統計，正確選修數據仍須待開學後才能確定。

以八德區大成國中為例，有16名新生選修手語，校長蘇佐璽指出，除了聽障人士以外，以往民眾對於手語相當陌生，不過疫情爆發以來，每天下午2點的疫情說明記者會旁邊都有名手語老師，這讓手語更貼近民眾的生活，無論學生選修的原因為何，往後手語也可變成1項專業才能，樂觀其成。

教育局表示，為因應手語加入部定課程，市內有106名正式教師參與首批台灣手語培訓課程，包括國小42人、國中44人及高中20人，現已參加完筆試，不過還須通過試教測驗，預計7月中旬培訓完成，可銜接8月開學的所需師資。此外，接下來還有第2批50個受訓名額，將待開學後評估各校選修手語的學生數，將優先開放給選修手語多的學校教師參與。

「整個社會的觀念在改變！」大成國中國文教師龔玉梅說，自己因為喜歡學習新事物而加入這次的手語培訓課程，以口語溝通的社會中，對聽障人士較為不友善，但現在社會對多元的事物包容力變得更廣，往後選修手語的學生數一定還會再陸續增加。

談及學習手語的難處，龔玉梅笑說，手語困難之處在於手勢，一般民眾不習慣用手溝通，手指頭都很僵硬，而且手語需要跟背英文單字一樣，詞彙跟語法結構跟國文相當不同，要耗費一番心思學習，但她認為這是相當有趣的經驗。