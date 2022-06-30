法務部矯正署台東戒治所有收容人母親病危，室友折紙鶴集氣。（法務部矯正署台東戒治所提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署台東戒治所有收容人母親病危，室友折紙鶴集氣。（法務部矯正署台東戒治所提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿野鄉法務部矯正署台東戒治所收容人阿昌（化名）的母親近日被醫生診斷為惡性腫瘤第4期且接獲病危通知，所內收容人集體撰寫打氣話語、折紙鶴幫阿昌母親添福增壽，所內紙鶴舞動，戒治所知悉後除提供急難救助申請資訊、轉介關懷、申請及時雨慰問金，更協助阿昌申請返家探望母親。

戒治所祕書曾盛乾表示，阿昌為低收入戶，母親因身體不適就診住院，醫師診斷為橫結腸及肝膽惡性腫瘤第4期，目前接獲病危通知正於加護病房住院治療中，戒治所社工師知悉後除提供急難救助申請資訊、轉介關懷e起來、申請及時雨慰問金補助金，也協助阿昌申請返家探望母親。

社工師及個管師為關懷阿昌，除給予輔導支持外更運用阿昌周遭同儕的力量，由收容人集體撰寫為阿昌母親打氣的話語並將其折成祝福紙鶴，祈願集氣祝福阿昌的母親添福增壽。

法務部矯正署台東戒治所長劉振榮表示，戒治所推動的「及時雨–援助收容人高關懷家庭方案」，對生活困境收容人家屬提供適時關懷，減輕收容人心理壓力，展現矯正機關為社會關懷貢獻正能量。