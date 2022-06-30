（金管會保險局局長施瓊華（左）、保險局副局長林志憲（右）。圖／視訊截圖）

純網保2022年8月正式開始接受申設！金管會保險局局長施瓊華30日宣布，今年8月1日至10月31日受理純網路保險公司的申請設立，目前只有「中信金、富邦金」明顯有興趣。不像純網銀有三家申設上限，純網保不限、甚至「可以掛零」，一定要創新及可以存活才有必要申設，審查期間預估五個月，也就是最快也要2023年才能看到純網保公司在台成立。

今年4月時，金管會官員曾透露，探詢業者很多，較積極詢問的有國泰金、富邦金、中信金，旗下已有產、壽險公司，另如開發金控、南山產物亦在評估中。至於德國安聯集團的台灣子公司安聯人壽總經理林順才亦強調，要完整布局台灣尚缺產險，總部計畫產險以純網保切入。

但施瓊華指出，目前只有中信金、富邦金比較明顯有意願，但不確定會不會送件，因為現在整個情勢有變，外商壽險雖有探詢，但也有可能與國內公司合作。

施瓊華表示，有評估考慮成立審查委員會，但不同於純網銀有家數限制，純網保沒有家數限制，也不排除掛零的可能，因為一定要有創新、能生存才有必要設立。

金管會因應金融服務數位發展趨勢，為推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，2021年12月21日宣布開放設立純網路保險公司之政策；為落實政策，金管會已完成與純網路保險公司申設及經營有關之「保險業設立許可及管理辦法」、「保險業招攬及核保理賠辦法」、「保險商品銷售前程序作業準則」及「財產保險業經營傷害保險及健康保險業務管理辦法」等4項法規修正，並於今年6月29日發布施行。

金管會依據「保險業設立許可及管理辦法」之規定，公告自今年8月1日至10月31日受理純網路保險公司之申請設立，並公告純網路保險公司之設立許可申請書、發起人名冊、資金來源說明、營運模式及保險商品之規劃、自評檢核表等共計19項申請書件，以利業者作業規劃及準備；受理申請期間截止後，預計審查期間為5個月，審查重點包括申請者之財務能力、發起人/負責人/大股東之適格性、營運模式之可行性、保險商品之創新性及管理機制之妥適性等。

金管會指出，歡迎具備可行營運模式及創新商品規劃之業者提出申請，期待透過鼓勵新興商業模式及創新科技運用，帶動商品市場創新及產業數位發展，落實普惠金融。