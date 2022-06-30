受到歐美市場需求急凍與亞洲鋼價下跌影響，燁輝30日開出的7月內外銷盤價盤價全面大跌，其中內銷價格部分，鍍鋅和烤漆鋼板每公噸大降2,000元，外銷價格每公噸降100元。

燁輝表示，國發會發布5月景氣對策信號已亮出連續第3個綠燈，領先指標與同時指標持續下跌，其中同時指標連4個月下修且跌幅擴大，顯示景氣擴張力道疲軟。國發會表示，外貿需求的不確定因素仍多，對我國下半年出口恐是一大挑戰。而受本土疫情影響，主計總處亦下修今年台灣GDP成長率至3.91％。

燁輝指出，世界地緣政治、經濟局勢混沌不安，國際貨幣基金組織（IMF）已下調今年全球GDP經濟成長率至3.6％。目前全球通膨惡化，美國5月CPI通膨指數高達8.6％，創40年新高，美國聯準會（Fed）於6/15日宣布升息3碼，創1994年以來最大幅度，且7月預估極可能再升息3碼。歐洲央行（ECB）將從7月1日起結束歷時約7年的「資產購買計畫」，正式為量化寬鬆政策畫下句點，並計畫7月升息1碼，9月則視通膨再決定是否要擴大升息幅度。歐美主要經濟體為對抗通膨相繼使出應對手段，已增添全球經濟下行風險。

此外，俄烏戰爭至今陷入泥沼，歐美對俄持續加重經濟制裁，尤其歐盟宣布年底前削減9成自俄國石油進口量，導致歐洲能源價格飆漲。中國大陸今年4月中旬起因應疫情失控，祭出嚴厲控管、堅持動態清零政策，造成市場動盪，經濟斷崖式墜落。大陸證券日報已引述多名經濟學家分析，第2季GDP年增率預計僅為1％～2％。而6月起陸續解封加速復工復產，官方祭出「一籃子穩經濟」政策，以期提振房市、車市及家電產業並擴大基礎建設，以力拼下半年經濟回歸正軌。