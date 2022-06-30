國道五號車流量大，不少閘道口會設置交通錐做車輛分流，但有網友今日（30）發現1輛BMW X4休旅車疑似在匝道排隊時想「插隊」，竟有1名女子下車後擅自移動交通錐，過程中絲毫不管他人眼光，大搖大擺地移開又放回交通錐，網友紛紛怒批「真丟臉」、「想插隊，無所不用其極」、「真是沒水準」。

1名網友在臉書「爆料公社」發文指出，1名女子開著BMW X4休旅車在石碇交流道閘道口疑似是想從排隊上匝道的隊伍中插隊，竟直接擅自搬移放在路中的三角錐，原PO稱「天龍人下車搬移三角錐，大搖大擺的」，畫面中該名女子身穿粉色洋裝從副駕駛座下車後就開始移動三角錐，絲毫不理會他人眼光。

網友發現1輛BMW X4休旅車疑在匝道排隊時想「插隊」，竟有1名女子下車後擅自移動交通錐，過程中絲毫不管他人眼光，大搖大擺地移開又放回交通錐。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友紛紛留言「你可以下車在把他移回去，她移一支走，你也移一支放回去，多麼美妙的互動」、「這品牌沒有內建為所欲為呦，請繞道謝謝」、「想插隊，無所不用其極」、「人家有錢不怕罰啊！你能拿他怎樣」、「天龍人各種特權，我們一般公民享受不到」、「臉皮夠厚做得出來的事情」、「後面的車跟緊一點，別讓他插隊啊」、「是誰的家人啊！超級不要臉」、「很多都這樣啊，明明就封路不給變換車道，卻有人不排隊」、「這麼可以丟臉成這樣呢」。