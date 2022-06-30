前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於有台北市長選舉民調顯示，蔣萬安衝到39％，黃珊珊24％，陳時中18％。民眾黨台北市議員參選人吳怡萱認為民進黨有點誤判情勢，自亂陣腳。前民進黨立委郭正亮則認為未來關鍵在於40歲以下的選民如何投票，所以蔣萬安勤奮跑親子行程。

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱30日在《踢批批開講》披露，地方公廟里長都說林佳龍在跑行程，鴨子划水。陳時中內外夾攻，一方面卡在疫情指揮官，看到黨內人士在跑行程，黃珊珊民調又走高。TVBS民調，陳時中是最低的一次，陳時中從神壇掉下來，成也疫情，敗也疫情。陳時中又不敢跑地方行程，被抓到就慘了，因此一邊顧疫情，一邊擔心選舉。

吳怡萱強調，民進黨有點誤判情勢，希望捧黃珊珊打蔣萬安，但沒算到黃珊珊吃到綠營的選票，民調真的起來了，變成中間選民寄託的方向，民進黨自亂陣腳。

郭正亮認為，國民黨想要把黃珊珊邊緣化，民進黨想要把黃珊珊捧高一點，認為黃珊珊會搶到藍營的選票。

郭正亮分析，台北市中間選民超過4成，黃珊珊被捧高以後，中間選民認為黃珊珊沒有預期中來得弱，結果就靠上去了。結果黃珊珊拿到一些中間選民，綠的反而拿不到中間選民。

至於有無可能每個候選人都拿到30幾％的選票，彼此都非常接近？郭正亮直言，關鍵在於40歲以下的選民如何投票，因為國民黨在40 歲以下選民非常弱勢，所以蔣萬安很勤奮跑親子行程。