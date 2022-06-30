屏東縣農業大學首屆學員陳啟宏談及陸禁台石斑，讚賞縣府應變快，直言是農業大學的培訓讓他在7年前就懂得自創品牌、加工行銷。（謝佳潾攝）

第8屆屏東縣農業大學招生中，屏東縣長潘孟安（右四）昨與歷屆學員透過座談會分享學習心得。（謝佳潾攝）

第8屆屏東縣農業大學招生中，屏東縣長潘孟安30日與歷屆學員透過座談會分享學習心得，漁青陳啟宏談及陸禁台石斑，讚賞縣府應變快，直言是農業大學的培訓讓他在7年前就懂得自創品牌、加工行銷，如今面臨陸禁令並不慌張。

陳啟宏指出，他是養殖戶第2代，也是農業大學首屆學員，當時因沒開水產養殖班，所以他報名農業專修班，主要學習管理、財報、品牌建置、通路、電商等，期間他了解到「會養魚也要會賣魚」的重要性，因此結合其他漁青創立「樂漁8」品牌，並做魚片加工，不再仰賴單一外銷市場。

但因傳統養殖業習慣直接活魚輸陸，所以陳啟宏創品牌及加工的做法，起初引起不少同業前輩的嘲笑。他說，多年後事實證明，他的堅持是對的，也很感謝縣府積極媒合通路、開拓外銷市場，讓他面對這次陸禁令並不慌張，且期待產業能因此轉型。

他強調，陸禁台石斑漁雖衝擊養殖產業，但他仍鼓勵大家從事水產養殖，因據統計，全世界針對水產魚類蛋白的需求愈來愈多，整體來說已超過近海漁撈的需求，可見水產養殖市場是持續擴張中，而農業大學從去年起加開水產養殖科學班，是個很好的入門，不只學養殖還有行銷等，CP值很高。

對於陳啟宏的分享，潘孟安有感道，農業大學的成立是農業革命、新農業運動的象徵，屏東是農業大縣，各項農、漁、畜產值高達700億，但長年農民看天吃飯實在辛苦，若沒往精緻農業發展、輔導加工加值，或仰賴單一市場都會造成市場排擠，期盼透過農業大學資源與農友共創農業價值。

縣府表示，第8屆農業大學有農業基礎班、屏南分班、動物科學班及水產養殖科學班，共計180位名額，另菁英班40個名額，報名至7月5日，課程全程免費。