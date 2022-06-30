The countdown for Rim of the Pacific (RIMPAC) 2022 has officially begun! Are you ready?! #RIMPAC2022 #CapableAdaptivePartners

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規模空前的28屆環太平洋聯合軍事演習於美西時間29日正式在夏威夷與南加州海域展開，參與這次大規模演練的包括來自26個國家的2.5萬名官兵與大量的軍事裝備，目地是在向中國傳遞訊息，將阻止其在西太平洋的擴張。雖然環太平洋軍演曾邀請中國參加，但隨著情勢轉變，美國已經將這項演練視為對中國威懾與大國衝突的重要訓練平台。

據《美國之音》指出，第28屆環太平洋軍事演習（RIMPAC）中，美日印澳「四方安全對話（QUAD）、澳英美3邊安全夥伴關係（AUKUS）的成員國悉數參加，再加上南海周邊5個國家，甚至南太平洋小國東湯也派艦參與，分析人士認為，這次軍演就是在向中國傳遞「在西太平洋地區的擴張會遭到阻止和擊敗」的訊息。

報導說，包括東道主美國，共有26個國家參加這次在夏威夷港和南加州海域舉行的聯合軍演。這次演練將有38艘水面艦艇、4艘潛艇、超過170架飛機和約2萬5千名官兵參與。預計到8月4日結束。

美國海軍曾明確指出，軍演是為了提高聯合部隊的聯合作戰能力，阻止並擊敗大國所採取的侵略行為。大陸的分析人士分析稱，美軍將環太演習作為應對大國衝突的重要訓練平台。美國曾於2014年和2016年2度邀請中國參加環太軍演，到了2018年，因為中國在南海的擴張，美國撤回對中國的邀請。

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From across the 🌐 all participating manned ships are now alongside #PearlHarbor.



Watch ⬇️ them arrive to the beautiful island of #Oahu 🌺🚢 pic.twitter.com/FFn3npbmL4 — RIMPAC (@RimofthePacific) June 30, 2022

除了首次在環太軍演亮相的美海軍陸戰隊第3瀕海作戰團之外，最受矚目的是日本海上自衛隊派出的改裝後的出雲號（JS Izumo）直升機驅逐艦，這是它改裝後首次參加該項軍演。本次演習出雲號沒有搭載F-35B，但分析認為，很可能美軍的F-35B會演練在日本艦艇上起降。此前有報導說，如果日本充分利用F-35B戰機在島嶼作戰方面的潛力，有助於將其空中力量從東海延伸到台灣空域邊緣。

另外，韓國本屆參加軍演的陣容為其參與17屆以來最龐大的一次，包馬羅島號兩棲攻擊艦為首的艦隊、1艘潛水艇、1架海上巡邏機、2架海上作戰直升機、9輛登陸突擊裝甲車和1000餘名官兵。分析人士稱，這是韓國尹錫悅政府想向美國展示，韓國可以在美韓同盟中扮演更大和更多的角色。

Republic of Korea Navy ship ROKS Marado, ROKS Sejong The Great, ROKS Munmu The Great and submarine Shin dol seok. 🇰🇷#RIMPAC #RIMPAC2022 <3/4> pic.twitter.com/KxpjBfuFvB — RIMPAC (@RimofthePacific) June 28, 2022

參與國家中除QUAD和日本、韓國，還有5個南海周邊國家：文萊、印尼、馬來西亞、菲律賓與新加坡，美國的北約盟友加拿大、德國、英國、丹麥以及法國也都參加。今年由於美中在太平洋地區爭奪影響力，太平洋小國東加的參演也令人矚目。雖然環太軍演將中國因素考慮在內，去年12月美國會也通過「2022年國防授權法案」建議五角大廈邀請台灣參與本次環太軍演，但是美國仍未邀請台灣參加。

新加坡南洋理工大學國防與戰略研究所研究員許瑞麟（Koh Swee Lean Collin）指出，環太軍演展示了美國的領導力，儘管解放軍在某些能力上正在迎頭趕上，但是這次軍演展示了中國所無法真正擁有的東西，那就是盟友和夥伴。如果中國在台灣海峽或是南海與美國發生衝突，就不得不考慮這一點。