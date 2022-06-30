《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國賽區(LPL)本週進行至第4週的賽程，本週關注度最高的2場比賽，莫過於由前蘇寧(SN)班底組成的WBG戰隊，迎戰春季賽亞軍的滔博電競(TES)；以及由Cryin選手領軍的UP戰隊，迎戰老東家皇族RNG。比賽精彩可期，切勿錯過，以下是相關分析：

7/2(六) 19:00，滔博電競@WBG戰隊，推薦：「大2.5(局)」勝

先說TES，截至6/29，目前5勝1敗的戰績，在積分榜上排名第3；前場比賽(6/28)對上LNG，TES乾淨俐落以直落2的比數拿下勝利，從比賽內容來看，TES展現出一流的營運以及極致的團戰拉扯能力，對手LNG幾乎可說是毫無招架之力；其中特別是TES的雙核心組合－中路Knight及下路JackeyLove完美發揮實力，全場比賽兩人分別斬獲15／0／8 (擊殺數／死亡數／助攻數)、12／1／12的驚人成績，分別獲得該場比賽的單局MVP，狀態絕佳。再說WBG，目前4勝2敗的戰績，積分榜上排名第5；WBG近幾場比賽發揮平平的上路大將TheShy，在對上UP的比賽中(6/29)一反既往，全場比賽打出15／5／14的成績，加上打野Sofm、下路huanfeng等選手的狀態也好，最終以直落2的成績輕取UP。本場比賽，兩隊都是LPL前段班的隊伍，雙方選手近期的狀態也都不錯，相信會是場龍爭虎鬥，看好能打滿3局。

7/3(日) 19:00，皇族[email protected]戰隊，推薦：讓分「皇族RNG－1.5(局)」勝

先說RNG，目前2勝1敗的戰績，在積分榜上暫居第8；前場與強敵V5的比賽(6/25)，雙方鏖戰3局，最終RNG以1：2惜敗，從比賽內容來看，雙方你來我往，互有勝負；第2局RNG虎帝xiaohu的英雄「麗珊卓」作為隊伍的攻勢發動機，前期成功遊走於上、野兩區，並與隊友合力打出優勢，並為後期的勝利累積堅實的基礎，單局xiaohu總計拿下全場最多的17個助攻，同時也獲得第2局的MVP，表現可圈可點。再說UP，目前2勝3敗的戰績，在積分榜上排名第9；今年春季賽加入UP的Cryin (前RNG中路選手)雖然一直想在新隊伍中證明自己的能力與價值，但英雄聯盟畢竟是5人一隊的競技，春季賽的UP僅取得5勝11敗成績，未能晉級季後賽；來到夏季賽，UP迎來Zoom (前JDG及TES上路選手)的加入，隊伍的表現確實比上個賽季好，晉級季後賽的可能性也較以往增加許多；不過，UP近期的狀態不佳，面對實力堅強的RNG，贏得比賽的機會不高，反而更有可能被RNG以直落2的成績結束比賽。