男高速公路遇三寶駕駛錯過交流道，竟突然路中間煞停，嚇的他與另一輛休旅車緊急閃避險撞上。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

錯過交流道就直直開到下一個！有名男子在臉書分享自己差點在高速公路出車禍影片，他行駛在國道3號上，前方突然有輛轎車疑似錯過交流道，竟然就在路中間煞車停下欲下交流道，他驚險閃過差點撞上，也大罵這位車主「不會開車就不要上路，駕照麻煩去重考一次！」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段22秒影片，影片中有輛轎車行駛疑似錯過交流道，突然在高速公路中線煞車停住，欲倒退後往交流道開下去，原PO前方的休旅車驚險閃過，原PO也立即減速，微往左側線道靠近，並閃過該輛三寶轎車。

原PO對於此車狀況不滿的在貼文寫下「錯過交流道就直直開下去，停在高速公路中間，你不知道我們時速都是100公里嗎？你的後面是我跟休旅車，若是大卡車直接讓你晚7天回家，『不會開車就不要上路，駕照麻煩去重考一次！』」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「希望這種可以直接吊銷駕照永遠不能考取」、「這種就是需要投胎才能解決的問題」、「你看看後車速度好快差點撞到，有夠危險」、「請你檢舉，姑息這種三寶，那天會是誰的家庭破碎」、「當然要檢舉 這種活動三寶！」、「這個要直接廢除駕照了吧」。