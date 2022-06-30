說到求財運，大家第一想到的神明就是「財神爺」，而第二想到的神明應該就是「虎爺」了。台灣民間流傳著幾句諺語：「虎爺咬錢來」、「虎爺就是呼哩好野啦!」、「摸虎嘴，招財添富貴，摸虎頭，賺錢起大樓。」可見虎爺招財的靈驗是頗受人民認同的。

我們看到的財神爺「玄壇真君」的神像，是不是都騎著一匹猛虎呢？這匹猛虎就是虎爺。相傳遙遠的殷商時代，玄壇真君趙公明下山救世，有一隻兇猛無比的老虎擋在趙公明面前，最後趙公明用了九牛二虎之力馴服了這頭猛虎，成為祂的座騎。

虎爺成為財神爺趙公明的座騎後，跟隨祂雲遊四方，同時也從中慢慢學習到招來財富的能力，時不時就能咬著金幣回來給趙公明，「虎爺咬錢來」就是這句話的源由。另外虎是四大神獸之一，並且根據陰陽五行的觀念，虎是西方，而西方又屬金，金又象徵著財富，所以虎爺帶財的說法逐漸在民間信仰中盛傳開來。

現如今，民間認為虎爺招財的靈驗程度已經不亞於衪的主人財神爺了。談到虎爺就不得不提到歌手龍千玉的爸爸，人稱「基隆虎爺」江金城。當年鳳飛飛及龍千玉的藝名都出自虎爺之手。

本名江金城的「基隆虎爺」，原本是船員，年少時到廈門捕魚，遇到一位師父，告訴他「有天命、要為人服務」；江金城一開始半信半疑，後來師父竟常在半夜來夢中指導他，他因此漸漸學會通靈。

後來，他應師父要求，在基隆成立虎爺宮，不少藝人都是他的信眾，最著名的就是「帽子歌后」鳳飛飛，本名林秋鸞的她，出道時藝名林茜，直到虎爺為她取名鳳飛飛才一砲而紅；龍千玉早期以本名江玉琴唱國語歌，也是由他取藝名龍千玉、改唱台語歌，才闖出名號。

在演藝圈包括張菲、小亮哥及白冰冰、蔡小虎、翁立友等不少藝人都是虎爺的信眾。説到虎爺廟就得介紹一下新北市「石碇伏虎宮」-虎爺公。這裡擁有全台最大的虎爺神像，香火鼎盛，除了可求五虎香火袋外，許多人更會搏杯求取「飛天虎爺」，讓來年財運一飛沖天！石碇伏虎宮的祖廟為四川峨嵋山伏虎寺，石碇伏虎宮的虎爺是從中國四川峨嵋山伏虎寺分香火而來，每年也都回大陸伏虎寺謁祖進香！

一般常見虎爺大多位在宮廟神桌底下，然而「石碇伏虎宮」將虎爺奉祀為主神，巨大的虎爺公神像位於其中，相當醒目。來參拜伏虎宮的信眾絡繹不絕，包括知名藝人許效舜都是忠實信眾。有趣的是，別於許多宮廟多是年長者前來，伏虎宮的信徒有不少都是年輕人。

虎爺的形象多與招財有關，因此凡是與業務、商家相關都會前來，而除了能在這裡「以大錢換小錢」作為錢母外，只要購買三百元以上的金紙，就能獲得「小虎爺」。值得提醒的是，參拜「虎爺公」別忘了帶雞蛋上山，因爲會咬錢回來的虎爺，其實祂最愛吃的食物就是鷄蛋哦。