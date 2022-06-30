四年一屆的歐洲女子足球國家盃（UEFA Women's Euro，又名歐洲女子足球錦標賽），即將在7月6日在英格蘭登場，本屆賽事原定是在2021年舉行，但由於新冠疫情的影響，延後至2022年。今年的歐洲女子國家盃是第13屆，英格蘭繼2005年後第2度擔任東道主，16支參賽隊伍爭奪歐洲女子足壇的最高榮譽。

歐洲女子國家盃的規模日漸擴大，從前6屆的4隊，到1997年第7屆增加至8隊，2009年第10屆拓展至12隊，再到2017年第12屆開放至16隊參賽。德國女足是歐洲女子國家盃史上的大贏家，包含1989年奪冠的西德，德國女足共計贏得8屆冠軍，其中自1995至2013年，德國女足壟斷6屆冠軍，締造國際足球大賽少見的王朝（僅次於中國女足在女子亞洲盃的7連霸）。不過德國女足上屆意外翻船，在8強不敵丹麥女足，中斷連續9屆至少打進4強的紀錄。荷蘭則是以主辦國身分，首度摘下后冠，8強至決賽連續擊敗瑞典女足、英格蘭女足和丹麥女足，成為第4支奪冠的地主國。

英格蘭今年是繼2005年後第2次主辦歐洲女子國家盃，但英格蘭女足當年在小組賽出局，反倒是在4年後的芬蘭一舉殺入決賽，不過仍以2：6不敵德國女足未能捧盃。本屆賽事，地主英格蘭女足和資格賽表現突出的西班牙女足被捧為奪冠大熱門，法國女足和衛冕的荷蘭女足則緊追在後，其次則是德國女足、瑞典女足和挪威女足。

西班牙女足在資格賽7勝1和，狂進48球只失1球，平均進球數居各隊之冠。西班牙女足以巴塞隆納、皇家馬德里和馬德里競技三大女足勁旅的球員為骨幹，皇馬女足和巴薩女足今年都打進女子歐冠的8強，巴薩女足更在準決賽強勢淘汰德國勁旅沃夫斯堡女足，決賽才以1：3惜敗法國里昂女足。巴薩的歐冠進球后Alexia Putellas也是西班牙女足最資深選手，國家隊出賽98場攻進26球，不過在資格賽攻進10球排名第2的巴薩前鋒Jennifer Hermoso因傷缺席，可能是西班牙女足在進攻上的隱憂。

英格蘭是主辦國因此不需踢資格賽，英格蘭女足是以本季女子英超前3名球隊切爾西女足、兵工廠女足和曼城女足的球員為主力，兵工廠女足曾是2007年女子歐冠冠軍，切爾西女足則是去年女子歐冠亞軍。英格蘭女足陣中包括去年女子歐冠並列進球后的Fran Kirby、國際賽上陣超過156場的資深中場Jill Scott、兵工廠本土首席射腳Beth Mead和曼城的年輕前鋒Lauren Hemp。英格蘭女足上屆打進4強，加上主場優勢，被視為熱門並不意外。

法國女足在資格賽同樣是7勝1和，進44球未失1球，是唯一零失球隊伍，防守實力可見一斑，法國女足擁有傳統勁旅里昂和近年強勢崛起的豪門巴黎聖日耳曼（PSG）兩大女足霸權，里昂女足今年重奪女子歐冠錦標，是隊史第8次封后，冠絕歐洲女子足壇。PSG雖然僅有兩次女子歐冠亞軍，但去年她們成功終結里昂女足在法甲女子聯賽的14連霸，並且在去年的女子歐冠8強淘汰里昂女足，已經展現出能夠與對手一較高下的氣勢。PSG的法甲女子聯賽進球后Marie-Antoinette Katoto，在國際賽擁有超高進球紀錄，出賽28場進24球，連4年在女子歐冠的進球榜也都高居前十，而Katoto今年才23歲，絕對是法國女足未來的瑰寶。

荷蘭女足和德國女足同樣在資格賽以全勝之姿晉級會內賽，上屆幫助荷蘭女足奪冠的大會最佳球員，效力巴薩女足的Lieke Martens；以及大會銀靴獎得主，效力兵工廠女足的Vivianne Miedema，目前仍是荷蘭女足不可或缺的主力。德國近年在女子歐冠幾乎是靠沃夫斯堡女足獨撐大局，近7年德國女足球隊都未能在女子歐冠封后，沃夫斯堡女足3度踢進決賽都不敵里昂女足。德國女足值得注意的有上季德甲女子聯賽進球后拜仁女足前鋒Lea Schüller、以及今年女子歐冠進球榜第2名的沃夫斯堡女足前鋒Tabea Waßmuth，兩人年僅24和25歲，將是德國女足復興的關鍵人物。