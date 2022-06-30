仁新醫藥（6696）董事長林雨新30日在股東會中表示，2022年將全力推進LBS-008與LBS-007二大候選新藥的臨床試驗，並規劃於取得相關臨床數據後，授權或與國際藥廠共同開發以加速藥物上市。

林雨新表示，旗下治療斯特格病變及乾性黃斑部病變的新藥LBS-008取得多項重大進展，目前也在全球主要國家陸續遞交LBS-008針對斯特格病變之臨床三期試驗申請，並已獲香港、英國、台灣、瑞士、澳洲等核准執行並已啟動收案。此外，繼取得孤兒藥認證（ODD）及兒科罕見疾病認證（RPD）後，今年5月LBS-008再獲美國FDA授與治療斯特格病變的快速審查認定（Fast Track Designation），有利於加速未來申請美國藥證之時程。

另外，子公司Belite Bio, Inc（股票代碼：BLTE）今年4月已成功於美國那斯達克交易所（Nasdaq）掛牌上市，融資約4100萬美元（約新台幣12億）。該新藥預計今年啟動針對乾性黃斑部病變臨床二或三期試驗，搶攻乾性黃斑部病變龐大的未被滿足之醫療需求市場。

林雨新強調，Belite自美國掛牌後2個月內市值迅速增加五倍，最高達到8.2億美元（逾新台幣240億），為美國近五年來漲幅前四高的生技公司，僅次於BioNTech (BNT)與莫德納。這彰顯國際市場對Belite與LBS-008的期待及估值評價，未來集團旗下每個產品線都可望循「Belite模式」加速彰顯藥物的經濟價值及提升仁新醫藥集團於國際市場的能見度。

除了LBS-008外，集團的研發主力也放在另一個全新重磅藥物—治療癌症新藥LBS-007。

LBS-007是透過新一代抗癌標靶CDC7專利平台（Cell Division Cycle 7，細胞分裂週期7，簡稱CDC7）開發出的全癌症候選新藥，仁新醫藥取得全球專屬授權與全球專利保護。LBS-007為一小分子藥物，並具有非ATP競爭性之優勢，預期對人體產生副作用較小，依臨床前試驗顯示，LBS-007可用於治療多數癌症，並僅需極少量的LBS-007就可完全殺死癌細胞。LBS-007已獲FDA授予用於治療急性淋巴細胞白血病孤兒藥認可，仁新醫藥已著手進行臨床準備工作，預計今年開展急性白血病臨床一期試驗。