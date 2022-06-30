工料成本齊漲，加上打房、升息等利空衝擊，建商紛紛面臨資金與成本的雙重壓力，更傳出有建案賣完卻因原物料成本估算錯誤，工程遲遲無法發包或動工，導致爛尾甚至退款等情事！近期包括總太（3056）、順天（5525）、達麗（6177）、麗晨等建商紛紛調整採購發包策略，應對目前營建業所面臨的困局。

根據行政院主計總處最新資料統計，營造工程物價指數自去年12月起已連5月成長，今年5月份達到132.74，再次創下歷史紀錄，相比110年5月的121.24成長9.48％，相比109年5月的108.69，短短兩年漲幅更達到22.12％。

麗晨建設協理卓進發表示，各營建商普遍都會遇到缺工缺料的問題，在前端可能就得作預期性的防範，如麗晨近兩三年，原物料都是採用年度採購的方式，有充裕的時間判斷回檔的波段，適時增加購入數量；個案成立後提前發包，盡可能降低成本變動的風險，加上母公司晨禎營造具備資源優勢，線上承接的興建工程將近30個，如大宗物料、鋼筋、混泥土、衛浴設備、金屬材料、防火門等工程大同小異，就能用整合發包的方式跟廠商議價，在採購發包上自然有更多元的模式去執行。

另外，晨禎營造多年來專注營建本業，累積大量知識經驗與作業流程，也積極延伸前瞻領域，不斷拓展更新技術，如2019年正式成立BIM（建築資訊模型）中心，以3D模型建構技術，協助業主完整且迅速的掌握工程所有細節，並提供縝密的全盤規劃，在正式動工前就能透過各種數據找出最佳方案或進行滾動式修正，可避免產生不必要的預算浪費或工期延宕，成為一大競爭利器。

此外，熟捻大基地開發的總太地產，去年推出的「心之所向」，總銷逼近160億元，是旗下建案單一最大量體，目前正如火如荼興建中，內部每周固定召開成本控制檢討會議，隨時掌握原物料報價與浮動狀況，營建與採發部門積極應對並即時做出因應。

總太地產預計今年下半年於水湳經貿園區推出「總太兼得」預售案，總銷80億元，營造成本更要超前部屬，得預測未來4至5年市場，期能讓個案風險最小化，展現上市公司穩健經營的積極作為。

而達麗建設的預售案都將在工程發包逾六成後，才會決定開價；至於尚未發包的四成，則會依照經驗與物價指數推估成本，以降低營造成本大漲導致獲利遭侵蝕的衝擊；達麗今年也不再大量購地，往年為了衝土地庫存而瘋狂獵地策略，也將趨於保守。

此外，順天建設近期在考量售價可能追不上營建成本攀升速度下，未來預售新案傾向邊建邊售、先建後售的方式因應。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，搶工缺料是造成營建成本上漲的主因，尤其現在面對打房與升息政策的抑制，也難有回調價格的機會，若建商本身具營造背景，或自己就有營造公司，自然具有優勢，除可第一線掌握建材成本的相關資訊、即時因應，還可避免層層發包導致工期延宕與成本堆疊，一般建商也必須謹慎提出策略因應。避免成本超越利潤，甚至出現停工的窘境。