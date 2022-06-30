台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）30日召開董事會，會中通過重要人事案，總經理一職由副總周伯威升任，原總經理蔡東森則升任為董事長特助，新的人事案從7月1日起生效。
春雨董事長陳其泰表示，新任總經理周伯威在財務方面的歷練超過二十年，資歷完整，任職春雨後表現優異，除推動簡化集團投資架構提升管理效率外，並主導籌措多項長期資金以強化公司財務結構，是近年春雨營收及獲利屢創新高之重要推手之一。
陳其泰說，以周伯威過往的功績，相信其就任新職後，必能協助春雨營運發展，為股東及公司提升價值。
台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）30日召開董事會，會中通過重要人事案，總經理一職由副總周伯威升任，原總經理蔡東森則升任為董事長特助，新的人事案從7月1日起生效。
春雨董事長陳其泰表示，新任總經理周伯威在財務方面的歷練超過二十年，資歷完整，任職春雨後表現優異，除推動簡化集團投資架構提升管理效率外，並主導籌措多項長期資金以強化公司財務結構，是近年春雨營收及獲利屢創新高之重要推手之一。
陳其泰說，以周伯威過往的功績，相信其就任新職後，必能協助春雨營運發展，為股東及公司提升價值。
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