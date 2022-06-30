會計師事務所安永30日公布「中國和香港IPO市場」報告。報告指出，受全球經濟不確定性、地緣政治及疫情等因素衝擊，全球上半年IPO數量和籌資額銳減。其中香港市場上半年的新股籌資額177億港幣，與上年同期相比銳減92％。

深圳商報報導，報告指出，2022年上半年共有630家企業全球上市，籌資額達954億美元。與2021年同期相比，IPO數量和籌資額分別下降46％和58％。大陸和香港仍是全球IPO活動的重要地區，IPO數量和籌資額分別占全球的30％和53％。

報告指出，上半年，A股市場共有169家公司首發上市，雖然上市家數年減31％，但籌資額實現逆勢增長達人民幣3,120億元，和上年同期相比增長48％，創同期歷史記錄。IPO超募和大型IPO推動了IPO籌資額增長。

隨著註冊制在科創板和創業板的落地與監管制度的進一步完善，A股市場吸引了眾多高品質科創型企業的湧入。上半年，科創板籌資額首次超過主板，IPO數量和籌資額占比分別為31％和37％，以半導體、晶片為代表的硬科技企業上市活躍，推高了科創板籌資額。創業板列IPO數量第一，傳統行業創新型中小企業仍是A股新股生力軍。

香港上市情況則相較慘澹。上半年香港市場預計共有20家公司首發上市，籌資額177億港幣，與上年同期相比IPO數量減少56％，而籌資額下降92％。從行業來看，生物科技與健康以及科技股仍是香港市場主要IPO行業，科技、傳媒與通信行業列籌資額首位，但籌資額占比下降至28％。受多方面因素影響，大陸企業赴美上市低迷，上半年共有四家大陸企業首發上市，共籌資9,550萬美元。

SPAC上市在香港正式落地以來，2家SPAC公司在香港成功上市，目前排隊等待上市的公司共11家。在港SPAC公司主要聚焦亞洲地區特別是大中華市場，關注新經濟、綠色環保、新消費等領域。