為結合企業及社團的力量，強化地區防救災能力，新北市板橋區公所今（30）日與在地廟宇板橋慈惠宮簽署企業防災合作備忘錄。簽署儀式由板橋區長范姜坤火與板橋慈惠宮主委賴春穆共同簽署，期透過各項防災措施的推動，打造板橋成為一座安全宜居的韌性城市。

范姜坤火表示，板橋區地狹人稠且高度開發，災害容易造成嚴重人命及財產損傷。因此精進防災作為除藉由政府與當地防災社區編組的結合外，更必須連結在地企業及民間社團共同投入災害預防及整備應變工作。未來倘發生重大災難及開設防災避難收容所期間，企業團體將協助供應災民飲食、生活用品及災害因應設備等資源。

板橋慈惠宮熱心慈善公益，2018年及2020年各捐贈300個住警器予板橋區低收入戶，更捐贈板橋區防疫基金1000萬元，今年5月27日也捐贈板橋區1500支快篩試劑，提供各里民眾應急使用，善行義舉獲在地鄉親肯定。

板橋區公所表示，自2020年至今已與7家在地企業團體簽署防災合作備忘錄，期更多板橋在地企業團體能加入防救災行列，壯大板橋區的「自救」能力，攜手建構板橋成為健康、安全、宜居的優質城市。