近1個月來，國內確診數下降趨勢明顯，但台南市放無薪假的家數及人數，卻有增無減，更創今年以來新高，尤其旅行社因疫情而成「慘業」，至今仍未見曙光，而近期也有許多餐廳不敵衝擊，向市府勞工局通報實施減班休息，目前台南總計有240家單位，通報1630名員工放無薪假。

台南通報實施減班休息的家數及人數，今年1月底124家、596人；2月底160家、920人；3月底148家、952人；4月底144家、718人；5月底182家、1076人。國內單日新增確診數5月底來到高峰，雖然近幾周有下降趨勢，但放無薪假的家數、人數仍逆勢上揚。

不少住宿餐飲業者生意同樣慘兮兮，以台南市來說，最新統計6月底通報實施減班休息單位共240家、1630人，更創下今年以來新高，人數比例以住宿餐飲業居首、占26.81％；支援服務業（含旅行社）25.95％為次之。

新營一家火鍋店業者說，台灣人一年四季都愛吃火鍋，民眾在冷氣房吃熱火鍋，與三五好友聚會哈拉，以往即便夏天，生意還是強強滾，但這幾周因為來客數減少，只好縮短營業時間，而且原本暑假前還會再招募工讀生，今年卻不用再增派人手，原本班底就足夠應付客人了。

南市府勞工局指出，與5月底的數據相比，實施減班休息單位一共增加58家、554人，當中以住宿餐飲業占大宗，新增31家、310人，主因餐飲業增加很多人放無薪假，民眾減少外食，使得業者營業額下滑；此外，旅行社從本土疫情爆發至今都很慘，以通報減班休息的情形來看，尚未有緩解趨勢。

台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻表示，旅行社大多配合政府補助政策來安排國內遊程，儘管疫情趨緩，但預估單日確診數破萬例以下，國人出遊的熱絡度才會明顯回溫。另外，旅行社對組團海外旅遊禁令，也殷殷期盼能早日解除，但相關配套如出國防疫保險問題，政府得妥善規畫，否則恐影響民眾出國意願。