鹿港民宅火警 13歲少年「困廁所半小時」救出已無生命跡象

彰化縣鹿港鎮菜園路上住宅兼水電行30日下午發生失火，濃煙不斷冒出，黃姓屋子和13歲兒子一度受困，彰化縣消防局出動救援，先搭救跑到陽台求救的爸爸，黃父呼喊我的兒子還在裡面，裡面都是煙，快去救他，消防隊灌救，衝進火煙裡搜索，經過半小時後，在廁所發現受困國中生，但救出時已沒呼吸心跳，送鹿港基督教醫院搶救中。

起火住家兼水電行是4樓透天厝，下午傳出火警後，濃煙不斷從2樓冒出，彰化縣消防局出動各式消防車輛13輛、救護車3輛、消防人員30人前往搶救，17時00分到達現場、17時48分火勢控制、17時58分火勢撲滅，救出47歲黃姓屋主和13歲兒子，但黃父雖無外傷，兒子歲無心跳。

火災發生時，由於屋內堆滿雜物，導致搶救困難，消防隊灌救，並架梯準備從2樓陽台進入時，黃姓男子跑到陽台呼喊救他兒子，裡面都是煙看不到，消防員協助黃父先沿著梯子逃出火場，並搶進搜救。經過半小時後，消防人員從廁所內救出黃姓少年時，已經沒有呼吸心跳，送醫急救中；起火原因還在調查中。