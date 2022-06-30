BWF超級750系列馬來西亞羽球公開賽，台灣今天（30日）最後一位出賽的選手王子維，於男單16強賽單挑中國大陸陸光祖，首局曾握有7分領先的王子維，被對手逆轉，次局開局又陷入0比6劣勢，最終18比21、11比21落敗，台灣選手在大馬公開賽只剩戴資穎女單繼續奮戰。

台灣今天共有4組選手出賽，戴資穎僅半小時便直落二收下勝利、晉級女單8強，明天將對上印度前世錦賽冠軍辛度（Pusarla V. Sindhu），可惜3組男將未能替中華隊追加勝利，男單周天成第2局在7比9之後被對手連得12分結束比賽，台將本日最後登場的王子維，首局領先最後被對手翻盤，次局一開始又面臨0比6難關，中段曾追到7比8僅落後1分，但被陸光祖一波連得8分揚長而去。

至於國際名將戰況，女單第5種子西班牙名將馬琳（Carolina Marin）19比21、21比19、13比21飲恨丹麥選手凱絲菲特（Line Hojmark Kjaersfeldt）；女單第3種子韓國安洗瑩23比21、18比21、16比21敗給中國大陸韓悅，安洗瑩吞下雙方生涯對戰首敗；女單第8種子泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）也是3局苦戰，在一局落後下逆轉，15比21、21比12、21比18力退美國華裔女將張蓓雯。