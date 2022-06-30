CAFE!N限時供應POP!CE全新冰沙飲品。（CAFE!N 提供）

父親節即將到來，還在思考該送什麼心意嗎？精品甜點LADY M與CAFE!N結合機能時裝品牌WISDOM，匯集具品味、設計感與專業工藝的三方聯名，以「千層」為概念貫穿，打造最酷帥父親節禮盒。

LADY M x CAFE!N竹炭咖啡千層蛋糕，由CAFE!N特選咖啡製作成LADY M的6吋竹炭咖啡千層，選用中深焙巴西豆展現整體醇厚、苦甜平衡的風味。蛋糕外盒概念來自電影《星際效應》中漫遊時空的飛行員父親，設計炫黑疊影的品牌M字，裝載受男性喜愛的苦甜滋味，傳達對爸爸的愛與祝福。7月13日至30日，父親節聯名蛋糕於LADY M官網獨家開放預購，預訂時加購COOK!ES BOX 千層酥餅乾禮盒可享禮盒88折限時優惠。

CAFE!N × LADY M COOK!ES BOX千層酥餅乾禮盒，以粗曠有型的黑色工作箱，搭配酷帥性格的浮雕式CAFE!N logo設計，掀開外箱內含10片象徵LADY M的M字千層酥餅，是性格的禮物首選，可作隨身配件收納使用，售價480元，官網預購期間為7月1日至13日，享預購優惠88折。

為迎接夏日來臨，CAFE!N特別將LADY M芒果千層、伯爵茶千層製成沁涼冰沙，千層芒果冰沙POP!CE Mango 以多道工序層層堆疊新鮮芒果丁、芒果冰沙、Q彈芒果凍及優格；千層奶茶冰沙POP!CE Tea Latte則依次加入OREO碎片、奶酪、伯爵奶茶冰沙與鮮奶油，茶香中兼具巧克力碎片苦甜與奶酪濃郁滋味，口感相當豐富。POP!CE系列供應時間為7月1日至8月31日、CAFE!N門市售價135元、Uber Eats 150元。