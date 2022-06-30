國民黨台南市議員蔡育輝30日在台南市議會質詢時，提到民進黨選舉有執政優勢，指稱民進黨台南市黨部主委潘新傳到處舉辦募款餐會，募到大筆金額，潘新傳30日怒指含血噴人，要求3天內道歉，否則提告，蔡育輝坦承質詢時未說清楚，澄清「是指2年前的總統選舉募款餐會」。

蔡育輝30日在議會審查議案時，先勸台南市長黃偉哲勿在外兼職太多頭銜，話鋒一轉，提及民進黨在台南市有執政優勢，以前俗諺最好職業是第一賣冰、第二當醫生，現在當主委最好，可以透過基金會募款，並指民進黨台南市黨部主委透過選舉餐會，連續3天募到許多大筆政治獻金。

潘新傳發出聲明，怒指蔡育輝沒有證據就含血噴人，限3天內公開道歉，否則將到台南地檢署按鈴提告加重誹謗，捍衛清白。

潘新傳提出大法官釋憲釋字第122號解釋解釋，「如與會議事項無關而妨害名譽的言論，言論免責權即不應再予保障。」譴責蔡的不實言論，強調人格不容汙衊。

蔡育輝事後澄清，議會質詢當下說的不夠清楚，他補充解釋所指的是潘新傳2年前為蔡英文總統舉辦募款餐會，連募3天募到大筆款項，而非指現在。

面對綠營提告聲明，蔡育輝表示已解釋清楚，不會道歉。