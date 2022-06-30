嘉義大學農業推廣中心及植物醫學系與農民學院開課，帶農友利用顯微鏡觀察網室栽培瓜果園常見的蟎類、小蕃茄園易有的銀葉粉蝨幼蟲等蟲害的生活史，讓農友抓準防治時機。
嘉大今年開設「植物醫學理論與實務」進階選修課程，內容有友善植物保護資材介紹、作物害蟲及害蟎鑑別、農作物安全用藥管理與操作、農藥殘留檢測質譜快檢應用及作物栽培與病蟲害管理經驗分享等，共有來自各地的35名學員，年齡從21歲至63歲都有。
在白河種蓮花的63歲徐姓學員，目前有自購無人植保機進行田間施；還有來自南投62歲的廖姓學員經營網室栽培木瓜園；遠從花蓮來上課的劉姓學員都認為收穫大。
劉姓學員說，在顯微鏡下很清楚地看到害蟲的外貌，非常特別，她用手機記錄害蟲的形態與名稱，日後在作物上看到害蟲或害蟎危害時，可以在第一時間作初步診斷，非常受用。
嘉大植醫系副教授兼農業推廣中心主任林明瑩表示，大部分學員有豐富的農務經驗，來上課能將實務與理論結合，與時俱進認識新知，精準抓住防治蟲害的時機、適當用藥，提前預防，減低蟲害，讓農產的質量穩定。
林明瑩指出，網室栽培瓜果常有二點葉蟎，通常在葉片上發現病癥時才用藥，此次農友透過顯微鏡認識蟎卵，以後發現園裡若有蟎卵即是有蟲害，能提前適當施藥，更有效防治。
還有網室小番茄常見銀葉粉蝨蟲害，繁殖快速，往往一發不可收拾，此次讓農友在顯微鏡下觀察肉眼難看到的幼蟲樣態，以後他們用手機架設簡易設備，就較容易及早察覺番茄園的蟲害，抓住精準的防治時機，降低蟲害風險。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。