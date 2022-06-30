學員第一次進到實驗室，積極的向林明瑩主任請教問題。（嘉大提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義大學農業推廣中心及植物醫學系與農民學院開課，帶農友利用顯微鏡觀察網室栽培瓜果園常見的蟎類、小蕃茄園易有的銀葉粉蝨幼蟲等蟲害的生活史，讓農友抓準防治時機。

嘉大今年開設「植物醫學理論與實務」進階選修課程，內容有友善植物保護資材介紹、作物害蟲及害蟎鑑別、農作物安全用藥管理與操作、農藥殘留檢測質譜快檢應用及作物栽培與病蟲害管理經驗分享等，共有來自各地的35名學員，年齡從21歲至63歲都有。

在白河種蓮花的63歲徐姓學員，目前有自購無人植保機進行田間施；還有來自南投62歲的廖姓學員經營網室栽培木瓜園；遠從花蓮來上課的劉姓學員都認為收穫大。

劉姓學員說，在顯微鏡下很清楚地看到害蟲的外貌，非常特別，她用手機記錄害蟲的形態與名稱，日後在作物上看到害蟲或害蟎危害時，可以在第一時間作初步診斷，非常受用。

嘉大植醫系副教授兼農業推廣中心主任林明瑩表示，大部分學員有豐富的農務經驗，來上課能將實務與理論結合，與時俱進認識新知，精準抓住防治蟲害的時機、適當用藥，提前預防，減低蟲害，讓農產的質量穩定。

林明瑩指出，網室栽培瓜果常有二點葉蟎，通常在葉片上發現病癥時才用藥，此次農友透過顯微鏡認識蟎卵，以後發現園裡若有蟎卵即是有蟲害，能提前適當施藥，更有效防治。

還有網室小番茄常見銀葉粉蝨蟲害，繁殖快速，往往一發不可收拾，此次讓農友在顯微鏡下觀察肉眼難看到的幼蟲樣態，以後他們用手機架設簡易設備，就較容易及早察覺番茄園的蟲害，抓住精準的防治時機，降低蟲害風險。