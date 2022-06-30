樂天桃猿嚴宏鈞。（資料照，樂天桃猿提供）

樂天桃猿捕手嚴宏鈞29日敲出本季首轟、生涯第3轟，單場進帳5打點寫下生涯新高，能有火燙的表現還有另一項「秘密武器」，就是郭嚴文的球棒，被問到為何想借隊友球棒來打？他笑著說：「就是一種感覺。」

嚴宏鈞表示，過去就有拿過郭嚴文的球棒打過，這支球棒握把處跟一般球棒不同，「我拿起來就覺得滿順手的，昨天賽前就跟嚴文說，如果我有安打就送我，結果沒想到後來還開轟。」

第4打席從中信兄弟左投彭識穎手中敲出3分炮，全隊上下又驚又喜，日籍首席教練古久保健二就笑說：「嚇一跳！」嚴宏鈞打出去當下也不覺得會開轟，「本來只是以為是深遠一點的外野飛球而已。」

總教練曾豪駒誇讚嚴宏鈞近年來打擊有進步，嚴宏鈞則表示，自己今年並未做太大改變，「主要是在節奏、啟動的發力點上做調整，以往可能會快一點或慢一點，現在是在剛好的時間點。」

今年桃猿主戰捕手由張閔勛負責，嚴宏鈞本季雖然出賽機會不多，但他在場邊時仍不鬆懈，緊盯著場上一舉一動，仔細觀察對方打者及場上的狀況，在上場時適時發揮。古久保健二就誇讚嚴宏鈞昨天的style就像是蹲了幾千場一樣，「他有支配這場球的感覺，很冷靜。」

嚴宏鈞則表示，沒下場時自己也會在場邊思考，如果這時候換做是自己會如何處理，也會觀察打者的眼神、小動作，去判斷他會想設定什麼球路。

而樂天接手球隊後，也找來不少日籍教練進駐，嚴宏鈞也從古久保身上學到不少東西，「像是擋球、傳球，接到球要傳出去的連貫性現在也做得很好，「其實他給我們很多觀念，不用想得太複雜，用最簡單的方式去得到好的效果。」