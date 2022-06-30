美時（1795）30日舉行股東會，順利通過派發每股現金股利1.93元，並增選由AEMH推薦指派的三位新任董事。董事長Robert Wessman指出，隨著多元且極具產業資源與經營實績的董事會成形，將帶領美時邁向成為「全球學名藥領導者」的策略成長階段。

美時此次董事增選，是繼今年初由泰國最大企業集團PTT旗下之生技投資公司Innobic，攜手由美時董事長Robert Wessman所主導成立的國際藥業創投取得AEMH 100％股權後，透過邀請更多具有產業實務經驗的國際領導人才，持續強化公司董事會運作及整體策略發展規劃。

該三位新的董事會成員：Yves Hermes先生曾領導台灣及泰國裕利公司，並在裕利擔任東南亞地區總監；Oranee Tangphao-Danielsh女士則在製藥業具有超過30年的實務資歷；Phannalin Mahawongtikulis女士是泰國國家石油公司PTT Public Company Ltd.的財務長。在三位新董事的加入下，美時董事會成員現有十一位董事，包含三位獨立董事，在專業背景、產業實績、性別分布等各面向都更加多元且均衡。

Robert Wessman指出，預期運用所有董事在各領域上的專業長才與資源網絡，可全力支持管理團隊的業務發展及策略執行，美時將成為全球製藥業最具潛力的競爭者。

此外，多元化並極具資源優勢的董事會，也將進一步協助拓展美時未來在亞太市場、尤其是東南亞國家的策略發展，並持續支持美時現有的營運策略，而透過其擁有的產業經驗與豐沛資源所引進的新機會、新資源，亦將為美時下一階段成為「全球學名藥領導者」發展目標提供強力後盾與成長動能。