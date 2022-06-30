世界盃籃球資格賽的第三階段於本週開打，中華健兒亞洲區分組抽籤抽到『下下籤』，與亞洲列強『澳洲』、『日本』以及『中國』同組，由於賽制方面是採取小組循環賽，同組4隊戰績前3名即晉級資格賽第二輪，中華健兒本次派出比較年輕的生力軍應戰『死亡之組』，吸取國際賽經驗並展望未來。

賽程方面，中華好手首先在本週五(7/1)台灣時間15:10迎戰中國，接著週日(7/3)台灣時間14:10抵禦日本，隔日週一(7/4)的16:40再次對抗中國。中國本次資格賽大多為國家一級戰力，求勝欲望強烈，第一階段資格賽兩次碰上日本都以很大的分差取得勝利，7/1以及7/4碰上中國的賽事，建議喜歡運彩的朋友們瞄準中國讓分過盤會比較對得起自己的荷包。至於7/3與日本交手，就可以大膽投注中華受讓，因為日本在資格賽上場球員以二軍居多，二月底我們第一次與日本交手也才以5分之差惜敗，再次對決中華隊有機會表現得更好！

另外一組重點交鋒值得球迷注意的是澳洲與中國的對戰，兩國將於週四(6/30)以及週日(7/3)的16:40進行兩場對決，澳洲與中國是亞洲資格賽中FIBA排名最高的兩支隊伍，據傳澳洲即將派出德拉維多瓦(Matthew Dellaveoda)和梅克(Thon Maker)兩位具有NBA資歷的超級球星助陣，中國也由周琦和郭艾倫領軍實力不容小覷，值得注意的是2021-22球季出征澳洲職籃(NBL)的周琦將會在世界盃籃球資格賽的賽場上再次碰上多位NBL的敵手，周琦更熟悉澳洲球員的打球模式，有助於拉近中國與澳洲之間的實力差距，估計投注中國受讓是個不錯的選擇。