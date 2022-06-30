蕭煌奇以《舞台》入圍本屆金曲最佳台語男歌手獎，曾拿下4座台語歌王，此次將於第33屆金曲獎力拚第5座台語歌王，作為金曲獎常客他表示自己不會緊張，「其實每次金曲都很像同樂會，我第一次入圍的時候也沒有太緊張。」笑說該緊張、傷腦筋的可能是評審，直指近幾年音樂分眾更加明顯，「決選的評審應該會比較困難吧。」此次接受本報邀請以精品品牌Gucci、Versace等精品墨鏡搭配Tommy Hilfiger、Peter Wu，展現時尚魅力之餘，也分享本報讀者此次金曲最想做的事，以及透露紅毯計畫。

蕭煌奇以Gucci Love Parade系列的白框綠鏡片太陽眼鏡，搭配Peter Wu襯衫做多層次穿搭，大讚太陽眼鏡配戴起來的舒適感，直呼「好像可以直接戴上紅毯。」，Gucci Love Parade系列的白框綠鏡片太陽眼鏡，價格店洽。（攝影/石智中、太陽眼鏡/Gucci、服裝/Peter Wu）

出道20多年來，每出台語專輯張張必受提名的他，對此謙虛地說「我很幸運。」不過他也提到現在受到金曲評審認可的曲風越來越多元，新秀崛起也讓他表示感到時代的變化，而他也分享在《舞台》中也特別邀來如潘麗麗、黃昺翔、茄子蛋等人合作，激盪出不同的創作火花，「但如果希望自己的音樂不受限制的話，我會想來一段饒舌，或是可以加入一些聲樂相互結合，那種感覺也蠻好的。」

蕭煌奇以Versace太陽眼鏡搭配Tommy Hilfiger條紋襯衫，其中Versace太陽眼鏡的鏡框細節讓他印象深刻，Versace MEDUSA BIGGIE 飛行員太陽眼鏡 ，1萬400元。（攝影/石智中、太陽眼鏡/Versace、服裝/Tommy Hilfiger）

寫過這麼多膾炙人口的歌，他自謙「都是讓別人才讓歌變紅，林宥嘉翻唱《你是我的眼》、黃小琥唱《沒那麼簡單》，才讓這些歌爆紅。」並將自己的歌曲比喻為自己的孩子，雖然有些孩子在「寄養家庭」中成長茁壯，但身為「家長」也肯定會為他開心，他也笑說近年因疫情演出銳減，多虧那些被唱紅的孩子們，靠著半年結一次的版稅，生活還過得去，更直言「其實我人生中有很多都是靠大家幫忙。」

蕭煌奇以Versace太陽眼鏡搭配Tommy Hilfiger條紋襯衫，其中Versace太陽眼鏡的鏡框細節讓他印象深刻，Versace MEDUSA BIGGIE 飛行員太陽眼鏡 ，1萬400元。（攝影/石智中、太陽眼鏡/Versace、服裝/Tommy Hilfiger）

雖然因疫情影響收入不少，不過蕭煌奇也透露多虧疫情讓家人間的感情越來越緊密，此次金曲獎暌違17年再度移師高雄，他們家人也決定趁機來個家族旅遊，也順便為家族中的七月壽星慶生，「因為這次金曲家人們都會到，蠻希望有機會可以一起走上紅毯，那一定會成為很棒的回憶。」不過他表示其實自己的家人們個性都較為害羞，要盛裝出席這件事都讓不少人打退堂鼓，「我姐他可能要去租大尺碼的，可能禮服部分不好處理，但是還有段時間，也許還是有機會。」

Gucci方形鏡框太陽眼鏡，2萬2100元。（Gucci提供）

Gucci飛行員太陽眼鏡，1萬5200元。（Gucci提供）

Gucci方形鏡框太陽眼鏡，1萬2900元。（Gucci提供）

至於自己的紅毯造型，他說應該還是會以比較正式的西裝為主，不過他表示「其實我穿衣服最注重的就是要穿起來舒服，材質如果不要太厚、涼一點是最棒的。」至於墨鏡部分他則表示自己很喜歡這次所配戴的Gucci、Versaci的墨鏡，並自曝自己約有上百支墨鏡收藏替換，而他自己挑選墨鏡的準則主要是質料要夠輕、戴起來舒適，「像這次戴的這兩隻就蠻適合走上紅毯的，在鏡框的部分可以感覺到他們有一些細節上的設計，走上紅毯應該會很帥，可能可以拿紅毯前幾帥。」

Versace Maxi Medusa Biggie 太陽眼鏡(綠色) ，1萬400元。（Versace提供）