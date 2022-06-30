《紐約郵報》（New York Post）6月29日報導，美國出現全球首名被診斷為擁有「哨聲陰囊」（whistling scrotum）的患者；1名72歲男性體內積累過多空氣，不僅引發氣胸，更讓空氣自陰囊的1處開放式傷口洩漏，發出類似吹口哨的聲音；雖然醫生救回這名老翁的性命，但卻難以解決「蛋蛋吹口哨」的問題，最終只能將2顆睪丸全數切除。

根據報導，專門刊登各領域病例的《美國病例報告期刊》（American Journal of Case Reports）6月發表了「令人震驚」的新研究報告，稱俄亥俄州1名72歲的老翁因呼吸困難、臉部腫脹，以及下體莫名出現「口哨聲」而被送往急診。

經過X光檢查後，醫生發現這名老翁的體內積累過多空氣，已引發氣胸，恐永久性損害其心肺功能，甚至導致死亡；而「口哨聲」則來自他陰囊左側的一處開放式傷口，是在約5個月前1次治療睪丸腫脹的手術留下，因而成為體內空氣的「排氣孔」。

醫生先為這名老翁置入2根胸管進行引流，並轉移至其他醫院治療；稍後他的病情再度惡化，迫使院方再增加1根胸管，所幸3天後肺部恢復正常，最後安全出院。不過空氣仍因不明原因持續累積在老翁的陰囊和腹部，讓其陷入「陰囊氣腫」（pneumoscrotum）長達2年的時間，最後醫生只能切除他的2顆睪丸，才終於解決問題。

此病例報告的第一作者比克福特（Brant Bickford）醫師指出，出現陰囊氣腫的狀況十分罕見，由於空氣無法排出，通常須進行醫療干預；目前仍不清楚這名老翁是否因自帶「排氣孔」，而讓他的病情稍有減輕。