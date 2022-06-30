參與美國陸軍未來攻擊偵察機 (FARA) 計劃的塞考斯基公司(Sikorsky)，所製作的「突擊者X」(Raider X)原型機已完成90%，雖然主旋翼還沒有安裝，卻已能看到它的設計理念，包括並列雙座、前三點機輪、內藏式武器、下頜式機砲。採用並列雙座的設計，使它前身機的模樣，容易讓人聯想到1980年代的科幻影集「飛狼」，或者說，40年前的科幻設想，在如今的不屈式直升機上得到不少的實現。

美國陸軍在2018年提出未來攻擊直升機計畫，目前進行到2個廠商的決賽階段賽考斯基的「突擊者X」採用複合同軸旋翼，它是依據該公司X2技術的設計，具有一對剛性的四葉片對轉主旋翼，機尾加上螺旋槳推進器提高飛行速，證實此設為可行。之後賽考斯基在2015年造出體積更竹的S-97直升機，它也是「突擊者X」的前一代。

塞考斯基X2直升機，是該公司探索鋼性同軸雙旋翼+機尾推進器的開始。(圖/Sikorsky)

S-97「突擊者」，原本是要參加美軍「武裝空中偵查」（Armed Aerial Scout,AAS）競爭，不過該計畫在2013年擱置，如今的FARA計畫，可視為AAS的復活。(圖/Sikorsky)

SB-1挑戰王直升機，是塞考斯基競爭通用運輸直升機的作品，它的體型更大。(圖/Sikorsky)

塞考斯基代表說，自 2015 年首飛以來S-97已經累積100多個飛行小時，並繼續每月飛行，它的飛行速度已超過 200節(370公里/小時)，已超過了FARA計畫的180 節(333公里/小時)速度要求，也遠遠超過了傳統直升機的最高速度。

競爭對手是另一個美國著名直升機大廠貝爾公司(Bell)提出的貝爾360「不屈式」( Invictus)，該直升沒有特殊的加速裝置，結構相當傳統，外型則讓人想起1990年代研發的 RAH-66 科曼契(Comanche)匿蹤攻擊直升機，該型直升機原本可望接替AH-64阿帕契，但是美國國防預算在2000年後被刪減，研發被叫停。

為了後勤簡化，美國陸軍規定兩家公司的新型直升機都採用GE T901 渦輪軸發動機為動力，不過該型發動機開發出現延誤，使得不管是「突擊者X」，或是貝爾360，都變得沒有發動機可用，兩型直升機最早的試飛，被推遲到2023年10月，既然如此，兩家公司都只好繼續完善自家直升機的設計。

如計畫名所述，FARA將擔任武裝偵察的角色，接替退役多年的OH-58D 奇歐瓦勇士(Kiowa Worrior )戰搜直升機。目前類似的任務是由無人機執行，包括RQ-7 、MQ-1C這些，不過這無人機不能與直升機一樣懸停，所以執行任務上仍有格格不入之處。

塞考斯基表示，「突擊者X」的設計提供了卓越的隱身性、速度、機動性、生存能力、靈活性和任務擴增潛力。比如它的中段機艙，既可內藏大量武器，也能在拆除武器模組後，變成運輸直升機，最多可以乘坐6人。即使改為運兵模式，下頜的機砲還是可以提供一些基礎火力。

賽考斯基的雙旋翼直升機系譜。(圖/Sikorsky)

題外話，塞考斯基同時參加另一個「未來運輸直升機」(FVL) 計畫，該公司提出的SB-1「挑戰王」(Defiant)，也同樣是剛性同軸雙旋翼設計，目前原型機速度也超過200節。