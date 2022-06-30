新北市蘆洲區的環提大道上下班時間車流量大，不僅大車多，一旁又是環河堤防，地形受限導致待轉區空間狹小，使得機車在此處待轉期間時常發生車禍；新北市議員李翁月娥今(30)日邀集新北市政府交通局及當地里長前往會勘，表示將會擴大該處的機車待轉區。

李翁月娥表示，有許多機車騎士反映，民族路422巷82弄及環堤大道路口的機慢車待轉區由於空間過於狹小，而該處的車流量又大，導致機車要左轉時幾乎沒空間可停，因此希望機慢車待轉區能往河堤側內縮，一方面能讓直行車輛直行暢通無阻，另一方面也能讓機車有更安全的空間來實施待轉。

對此交通局表示，經與會單位共同討論，交通局及水利局協助辦理蘆洲區環堤大道與民族路422巷82弄口機慢車待轉格，退縮至堤坊植栽帶內。

蘆洲區永樂里李麗文里長說，其實不只這個地方，整條環堤大道往蘆洲方向因為緊鄰堤防，整條路又直又長使得用路人常常不自覺地加速，因此導致車禍頻傳，因此希望市府相關單位能協助作改善。

李翁月娥說，蘆洲區環堤大道與民族路422巷82弄口機慢車待轉格，預計將在今年7月底完成，同時也將會同相關單位研擬增加警示標語等措施，降低用路人發生車禍的機率。