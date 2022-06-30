日本職棒推薦賽事 : 7/1(五) 17:00，讀賣巨人@廣島東洋鯉魚 (系列賽首戰)

讀賣巨人及廣島東洋鯉魚今年交流戰勝率都不到5成，與央聯B段班的差距也逐漸縮小，一度在央聯墊底的阪神虎在打線復甦後，6月戰績拉出一波長紅，目前僅落後廣島2場勝差。亟需穩住領先優勢的巨人跟鯉魚，本週末將迎來雙方本季的第5次系列賽，廣島今年面對巨人僅繳出4勝8敗，系列賽首戰預計又將遭遇巨人王牌菅野智之，打擊持續低迷的廣島勢必再度面臨苦戰。

廣島本季雖然少了加盟美國職棒的重砲鈴木誠也，但季初仍有出色的攻擊效率，賽季第一個月團隊得點圈打擊高達0.310，搭配穩定的先發輪值，一度站上央聯榜首。但開路先鋒西川龍馬受傷後，廣島打線也跟著陷入迷航，交流戰的團隊打擊率僅有0.217，最終以5勝13敗在交流戰敬陪末座，也連續兩季當上交流戰爐主。廣島的長打能力並不出色，團隊35發全壘打在央聯墊底，如果不能找回季初的攻擊手感，戰績恐怕會漸漸跌出A段班。

巨人本季依舊維持強勢的長打能力，團隊84支全壘打與養樂多並列央聯第一。新生代重砲岡本和真延續近幾年的長打手感，目前已敲出20支全壘打，達成連續6季全壘打突破20支的紀錄。而巨人過去幾季高薪網羅有美國職棒經歷的洋砲政策相當失敗，本季從美國獨立聯盟挖來的沃克(Adam Walker)繳出打擊率0.315、16發全壘打的突出表現，總算讓巨人在洋砲位置上找到火力奧援。另一方面，球團近期開始重用新人增田陸頂替表現低迷的明星一壘手中田翔，增田陸在攻守兩端都有出色的發揮，若能延續目前的好表現，巨人打線將會更加完整，也會增加與養樂多相抗衡的本錢。

依輪值推算，系列賽首戰應會是廣島的大瀨良大地對上巨人王牌菅野智之。大瀨良大地本季球威下滑，直球均速較上季少了2公里之多，近4場出賽有3場投不滿6局就被打退場，自責分率也飆升至3.51，狀態不盡理想。菅野智之近兩季受到手肘傷勢影響，表現起伏較大，本季自責分率雖然僅有3.18，但面對央聯榜首養樂多兩場賽事，對戰自責分率高達11.00，壓制力同樣大不如前。

巨人上週的場均得分高達7.7分，打線狀態處於高峰，考量廣島攻擊狀態低迷，大小玩法建議投注「客隊大小-客隊大分」。勝負盤部分，廣島先發投手大瀨良大地近況不佳，牛棚狀況也不少，除了一直找不到合適的佈局投手，去年大殺四方的終結者栗林良栗本季也狀況不斷，近5場關門有3場掉分，近況同樣不穩。巨人的投打近況明顯都優於廣島，本季面對廣島也有對戰優勢，因此系列賽首戰應還是能靠著火力掩護拿下勝利，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。