2021年底港股上市的大陸人工智慧（AI）概念股商湯科技，因遭美國制裁，加上2021年業績大虧，在前景不明下，30日閉鎖期到期後，商湯科技賣壓大幅出籠，當日盤中股價一度狂瀉51％。儘管公司高層疾呼不會賣股，自動做出延長禁售承諾，但商湯終場收報3.13港幣，仍然暴跌46.8％。

根據招股書，公司上市前投資者持股223.62億股，基石投資者持股10.33億股，也就是說，本次解禁超過230億股，占公司總股本的70％，解禁市值破千億港幣。

商湯2021年底上市前夕，遭美國列入「非SDN中國軍工複合體公司名單」，也就是限定美國投資者不能參與。公司同月重啟招股，最終以每股3.85港幣定價。

針對解禁後股價暴跌，商湯回應，商湯科技高管及部分管理層作出自願禁售承諾，管理層對集團長期價值及前景充滿信心。

2022年1月初商湯股價曾站上8.2港幣高峰，如今已反轉暴跌62％，套牢一票投資人，包括參與其上市前的D輪投資者（每股持有成本約2.8-3.2港幣），商湯創辦人及執行董事湯曉鷗因擁有公司約69.06億股A類股份，個人身家也大幅縮水。