九族文化村今夏限定的消暑主題─沖瘋水樂園滑水道。（九族提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村今夏限定的消暑主題─沖瘋水樂園滑水道。（九族提供／廖志晃南投傳真）

放暑假了，九族文化村從7月1日到14日，推出2人同行1000元首波優惠，吸引民眾體驗園區的原民文化展演、遊樂設施；7月9日起，暑假限定的沖瘋水樂園滑水道開放；7月15日起配合觀光局國旅專案，祭出平日門票超殺3折與纜車票百元超值加購優惠。

九族文村經理黃瑞奇表示，暑假第一階段優惠期間，從7月1日至14日，2人同行1000元優惠，入園當天日月潭纜車不限次搭乘，盡情享受在離地142公尺的高空，飽覽日月潭美景，不但可以暢玩所有遊樂設施、參觀多元的傳統原住民族部落景觀，與適合所有年齡層參與的互動體驗，還可欣賞各族傳統歌舞。

第二階段優惠期間從7月15日至8月底暑假結束，今夏限定的消暑主題─2022沖瘋水樂園滑水道設施，9日起正式對外開放，以西班牙海岸建築群的聖家堂為設計主體，打造的歐風滑水道，從8公尺高的滑道頂點俯衝滑落，且會因氣墊末端滑道轉折而將人拋起，享受飛人般的刺激暢快。