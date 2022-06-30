隨科技金融發展，網路、電信詐騙愈來愈猖獗；台北富邦銀行透露，每年全台民眾被詐騙的金額50到200億，相當於一家中型金融機構全年營收；台北富邦銀行與臺北市政府、臺北市政府警察局今正式簽訂合作備忘錄，攜手推動「智能防詐生態圈」，透過全台首創的AI預警機制，達到提前示警異常帳戶、精準打擊詐騙車手等目的，為市民創造更友善安全的生活環境。

「智能防詐生態圈」記者會由臺北市副市長蔡炳坤、臺北市警察局局長楊源明、台北市警察局刑大隊長蔡燕明與北富銀董事長陳聖德以及總經理程耀輝共同參與並啟動合作儀式；陳聖德表示，「魔高一尺，道高要一丈」，金融業以守護客戶權益為己任，台北富邦銀行有義務盡最大努力，為客戶設下更安全的防線。

台北富邦銀行金融安全部副總蔡佩玲透露，每年全台民眾被詐騙的金額從50億元到200億元都有，相當於一家中型金融機構的全年營收，就算抓到詐騙集團也沒用，因為錢都出去了，過去銀行會設專責單位，防詐騙若能跨域合作，以AI預警機制即時示警、精準打擊，會更有效果。

蔡佩玲副總經理說明，在一般詐騙案件中通常會有兩個重要的金流關鍵點，第一個是引導被害人把錢轉入人頭帳戶，第二個則是透過車手把人頭帳戶的錢提領出來，「智能防詐生態圈」就是在這兩個關鍵點提前設下攔阻機制，增加阻詐成功率。

在轉帳方面，北富銀將以大範圍之歷史詐騙態樣建立AI智能模型，陸續在北富銀分行櫃台、網行銀及ATM提款機等服務節點增設提醒機制，協助民眾及早警覺可疑交易，避免受騙匯出款項；在車手提款部分，AI智能預警模型則會自動將發生在北富銀ATM的可疑交易資訊對台北市警局進行通報，由巡警加強巡查，及時攔阻車手提款，避免受害者財損擴大。