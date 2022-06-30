馬來西亞女演員拉菲達（Rafidah Ibrahim）前陣子才宣布懷孕3個月，24日忽然肚子痛，她以為只是脹氣，想不到竟是流產，「我當時感覺下體有東西要出來，手才接過去，胎兒就滑落在我的掌心上。」

拉菲達28日在IG發文表示，4天前突然腹痛，以為是脹氣，就先稍微休息，未料傍晚5點多進行婚禮禮拜的時候，覺得下體有東西快流出來，她伸手往下接，胎兒直接滑到手掌心。流產的當下，拉菲達打電話向老公求救，丈夫抵達後幫忙剪掉胎兒的臍帶，並護送拉菲達到醫院就診；由於胎兒僅4個月又7天大，無法判定性別，拉菲達和老公就將孩子取名阿都拉，並將祂安葬在穆斯林的墓園。

拉菲達痛心地表示，懷孕3個月時就曾出血，當時醫師告訴她子宮頸有些打開，羊水也有點少，如果情況沒有轉好，很有可能要放棄胎兒；拉菲達透露這已經是第二次流產，發生的當下非常恐慌和難過，但看到手中成形的胎兒，內心又感到一絲欣慰，「雖然不完美，但原來這就是上天賜給我們的小生命」，認為這是真主阿拉的安排。