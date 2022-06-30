《大新聞大爆卦》

根據《聯合報》日前公布的桃園市長選戰民調，民進黨徵召的新竹市長林智堅以29%支持度領先，國民黨徵召的前行政院長張善政以27%居第二，民眾黨提名的立委賴香伶為5%。資深媒體人朱凱翔認為，桃園市長選戰對國民黨、張善政來說還有個「致命數字」，就是桃園市長鄭文燦在桃園的滿意度72％，如果鄭文燦全心全意幫林智堅拉抬，那麼國民黨就可以「洗洗睡」了。

朱凱翔今(30日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，林智堅現在在做形象工程，同一時間張善政卻不見了，這是一個警訊。該民調林智堅(29%)、張善政(27%)是在誤差範圍內，兩人五五波，但是下一次的民調，兩人會拉開還是交叉，這就會影響到看好度。

朱凱翔認為，桃園市長選戰對國民黨、張善政來說，還有個「致命數字」，就是鄭文燦在桃園的滿意度72％，如果林智堅的陸戰是鄭文燦在跑，鄭文燦如果全心全意幫林智堅拉抬，國民黨就可以「洗洗睡」了。

朱凱翔指出，林智堅的策略是正確的，針對落跑議題，林說民眾黨批評他落跑的事情，並沒有說國民黨，林智堅的支持度29％比張善政的27％，只差2個百分點，賴香伶看起來對選戰沒有太大影響，但她拿到5％，所以林智堅完全不提國民黨，而是去打賴香伶，因為林要把賴香伶的民調打上來，要激化民眾黨的支持者，去提高賴香伶的存在感。

朱凱翔分析，因為賴香伶的民調若只有5％，林智堅、張善政是五五波；但如果賴香伶的民調到10％的時候，由於桃園藍白的重疊性是比較高的，賴香伶可能會從張善政那裡搶到票。