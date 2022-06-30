為劇院舉辦淨台祈福儀式，可說是明華園總團的招牌之一，由總導演陳勝國撰寫對白，加上整套祈福儀式，還加上演員扮演財神爺賜福，期望帶給場館和觀眾好兆頭與平安。（李欣恬攝）

明華園總團本周末即將在北藝中心登場的大戲《東海鍾離》，可見到明華園總團藝術家族四代演員同堂。（李欣恬攝）

明華園總團當家小生孫翠鳳，今（30）日下午扮演戲神「田都元帥」，為即將正式開幕的台北表演藝術中心祈福。孫翠鳳表示，為劇院舉辦淨台祈福儀式，可說是明華園總團的招牌之一，由總導演陳勝國撰寫對白，加上整套祈福儀式，還加上演員扮演財神爺賜福，期望帶給場館和觀眾好兆頭與平安。

而在本周末即將登場的大戲《東海鍾離》，可見到明華園總團的藝術家族四代演員同堂，小朋友在舞台上飾演小麋鹿，毫不怯場，模樣十分可愛。

《東海鍾離》取材自民間蓬萊八仙中東漢大將鍾離權成仙的故事，陳勝國表示，傳說中漢鍾離是由東華帝君贈他青龍劍並傳授劍法，度化他成為蓬萊第二位神仙，而東華帝君轉世成為呂洞賓，是蓬萊第五位神仙，這個有趣的傳說中成為《東海鍾離》裡「是五是二君自選，師度徒來徒度師」發想起點。

當輪迴轉世師徒的角色互換，也許傳說中的故事東華尚不知玉帝的安排，但在明華園的舞台上，東華與鍾離權有了交集與衝突，兩人面對問題做出的選擇，將會影響了另一個人的未來，而「選擇」就是這部作品要探討的主題，成仙並不是一條平坦順遂的路，而是充滿劫數。演出將於7月2日、3日，在台北表演藝術中心大劇院登場。